Pensijas Latvijā un Krievijā: statistika atklāj pārsteidzošu atšķirību
Vai Latvijā pensionāri saņem vairāk nekā Krievijā? Skaitļi rāda, ka atšķirība ir lielāka, nekā varētu šķist.
Kā izrādās, vidējā pensija Latvijā ir lielāka nekā augstākās reģionālās pensijas Krievijā un vairāk nekā divreiz pārsniedz mazākās izmaksas.
Kā vēsta Krievijas mediji, 2025. gada pirmajā pusē lielākās vecuma pensijas saņēma Čukotkas iedzīvotāji – vidēji 41,6 tūkstošus rubļu (437 eiro) mēnesī. Savukārt viszemākās summas bija Kabardas-Balkārijas pensionāriem – 19,4 tūkstoši rubļu (204 eiro). Līdz ar to atšķirība starp maksimālo un minimālo izmaksu sasniedza 22,2 tūkstošus rubļu (233 eiro), tātad lielākā pensija bija 2,2 reizes lielāka par mazāko.
Eksperti skaidro, ka galvenais šādas nevienlīdzības iemesls ir algu atšķirības dažādos Krievijas reģionos. Ziemeļu reģionos atrodas ieguves rūpniecības uzņēmumi, kur darba apstākļi tiek uzskatīti par kaitīgiem, tāpēc tur strādniekiem paredzētas augstākas algas.
Latvijas statistika neuzrāda pensiju apmērus pa reģioniem. Saskaņā ar CSP datiem, vidējā vecuma pensija Latvijā 2025. gada jūnijā (pēdējie pieejamie dati) bija 625 eiro.
Tādējādi vidējā Latvijas pensija ir par 43% lielāka nekā lielākā reģionālā pensija Krievijā un par 206% lielāka nekā mazākā.
Runājot par cenu atšķirībām, var salīdzināt Rīgu un Maskavu. Saskaņā ar analītiskā portāla “Numbeo” datiem, dzīves dārdzība Rīgā ir par 18,9% augstāka nekā Maskavā (neieskaitot mājokļa īri). Savukārt, ieskaitot īri, dzīves dārdzība Rīgā ir par 7,2% zemāka nekā Maskavā. Dzīvojamo platību īre Rīgā ir par 54,8% zemāka nekā Krievijas galvaspilsētā.