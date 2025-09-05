Vācijā sācis darboties Eiropā ātrākais superdators
Vācijā piektdien sācis darboties Eiropā ātrākais superdators, kas tiks izmantots mākslīgā intelekta modeļu trenēšanai un zinātniskajām simulācijām, paziņojis Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs.
Superdators JUPITER atrodas Jūlihas Pētniecības centrā netālu no Vācijas robežas ar Beļģiju un Nīderlandi.
JUPITER, kas ir ceturtais ātrākais superdators pasaulē, paver pilnīgi jaunas iespējas mākslīgā intelekta modeļu trenēšanā un zinātnisko simulāciju veikšanā, norādīja Mercs, piebilstot, ka tas arī demonstrē Vācijas gatavību uzņemties vadošo lomu tehnoloģiju revolūcijā.
"Mēs vēlamies, lai Vācija kļūst par mākslīgā intelekta valsti," paziņoja Mercs, norādot, ka nākotnē, atskatoties atpakaļ, mēs, ļoti iespējams, uzskatīsim šos gadus par mūsu laika mākslīgā intelekta desmitgadi.
Pašlaik sacensībās par mākslīgā intelekta izmantošanu vadībā ir ASV un Ķīna, taču Eiropai un Vācijai joprojām ir visas iespējas panākt tās, uzskata Mercs.
"Mums ir pasaulē vadošās pētniecības iestādes. Mums ir pasaulē atzītas universitātes. Mums ir dinamiski un veiksmīgi mākslīgā intelekta jaunuzņēmumi, piemēram, "DeepL" mašīntulkošanas jomā, "Black Forest Labs" attēlu ģenerēšanas jomā un "Helsing" drošības un aizsardzības jomā," teica Mercs.
JUPITER tiek darbināts ar tā dēvēto zaļo enerģiju un tāpēc tiek uzskatīts par energoefektīvāko superdatoru pasaulē. Tieši tas padara to unikālu, ziņu aģentūrai DPA sacīja pētniecības centra vadītāja Astrīda Lambrehta.
"Laikā, kad digitalizācija un mākslīgais intelekts prasa arvien vairāk enerģijas, mēs izmantojam JUPITER, lai parādītu, kā var izskatīties ceļš uz resursu taupošu skaitļošanu," viņa piebilda.