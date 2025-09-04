Zviedrijā pārtika kļūs lētāka: nepilnus divus gadus tai piemēros samazinātu PVN likmi
Lai cīnītos pret pārtikas cenu kāpumu, Zviedrijā uz laiku tiks par pusi samazināts pievienotās vērtības nodoklis (PVN) pārtikas produktiem - no pašreizējiem 12% līdz 6%, ceturtdien paziņoja valdība. Paredzēts, ka samazinātais nodoklis būs spēkā no 2026.gada 1.aprīļa līdz 2027.gada 31.decembrim.
"Tas nozīmē, ka visu zviedru iepirkumu maisiņos pārtikas produktiem vajadzētu būt lētākiem, un tie, kuri pelna vismazāk, procentuāli izjutīs vislielāko ietekmi," teikts valdības paziņojumā.
Ģimenei ar diviem bērniem izdevumi par pārtikas produktiem samazināsies vidēji par 6500 kronām (590 eiro) gadā, lēš valdība.
Tāpat kā daudzās citās valstīs, Zviedrijā pēdējos gados būtiski kāpušas pārtikas cenas. Valdība vairākkārt aicinājusi pārtikas mazumtirgotājus samazināt cenas.
Gaidāms, ka PVN samazināšanas pārtikas produktiem dēļ 2026.gadā valsts budžeta ieņēmumi saruks par 16 miljardiem kronu (apmēram 1,5 miljardi eiro), bet 2027.gadā - par 21 miljardu kronu (aptuveni divi miljardi eiro).
PVN samazinājums pārtikai stāsies spēkā apmēram pusgadu pirms Zviedrijas parlamenta vēlēšanām, kas paredzētas 2026.gada septembrī.
Standarta PVN likme Zviedrijā ir 25%, taču pārtikai ir spēkā samazināta likme.