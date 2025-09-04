Publicēts "Rietumu Bankas" finanšu pārskats par pirmo pusgadu
"Rietumu Banka" publicējusi savu un Grupas finanšu pārskatu par 2025. gada pirmo pusgadu.
Saskaņā ar pārskatu, "Rietumu Bankas" peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa pirmajā pusgadā bija 5,9 miljoni eiro. Bankas aktīvi uz 2025. gada 30. jūniju. bija 1,4 miljardi eiro, klientu noguldījumi 980 miljoni eiro, kapitāls un rezerves 349 miljoni eiro.
Pirmajā pusgadā tika realizēti daudzi nozīmīgi projekti, turpinot atbalstīt Latvijas uzņēmumus un piešķirt finansējumu to izaugsmei. Banka ir paziņojusi par vairākiem liela mēroga kreditēšanas darījumiem inovatīvās ražošanas, zaļās enerģētikas, komerciālā un dzīvojama nekustama īpašuma jomā.
Tajā skaitā "Rietumu Banka" ir piešķīrusi finansējumu 40 miljonu eiro apmērā "ASNS Ingredient" zirņu proteīna izolāta rūpnīcas izveidei Jelgavā, kas būs viena no modernākajām Eiropā un ražos alternatīvo olbaltumvielu produkciju ar nozīmīgu eksporta potenciālu.
Tāpat banka izsniegusi 4,9 miljonu eiro kredītu saules elektrostacijas “Lejas Dibeniņi” izbūvei Gulbenes novadā, par 3,2 miljoniem eiro kreditējusi jauna “Rimi” veikala būvniecību Rīgā, piešķīrusi 6,5 miljonus eiro jūgendstila ēkas renovācijai Latvijas galvaspilsētas centrā, kā arī ir atbalstījusi citas uzņēmējdarbības iniciatīvas. Kopējais bankas kredītu portfeļa apjoms uz 2025. gada 30. jūniju bija 672 miljoni eiro.
Kā komentē "Rietumu Bankas" valdes priekšsēdētāja Jeļena Buraja: “Mūsu galvenais uzdevums ir nodrošināt kapitālu biznesa izaugsmei mainīgajā ekonomikas vidē. Šeit noteicoša loma bieži vien ir izpratnei un savstarpējam dialogam starp banku un uzņēmēju, ko veidojam ar klientiem, iedziļinoties viņu projektos, izvērtējot nianses un sniedzot nepieciešamo atbalstu. Tas palīdz rast risinājumus un finansēt komplicētus liela mēroga darījumus, kuru, paplašinoties mūsu Latvijas klientu lokam, kļūst arvien vairāk. Bankas stratēģiskais mērķis ir arī turpmāk izvērst šo darbības virzienu, veicinot vietējo uzņēmējdarbību un līdz ar to valsts ekonomikas izaugsmi kopumā.”
"Rietumu Bankas" rentabilitātes rādītāji liecina par tās stabilitāti un efektīvu darbību: kapitāla atdeve (ROE) 2.79%, aktīvu atdeve (ROA) 0.71%, likviditātes seguma rādītājs ir 286.90%, kas vairākas reizes pārsniedz regulatora noteikto prasību (100%).
Par Rietumu Banku
"Rietumu Banka" ir lielākā Latvijas kapitāla banka un viena no lielākajām bankām Baltijas reģionā. Bankas darbība ir vērsta uz Latvijas, kā arī citu Baltijas un Eiropas valstu lielu un vidēju uzņēmumu, un turīgu privātpersonu apkalpošanu. Bankas klienti ir uzņēmumi, kas strādā tādās nozarēs kā zaļā enerģija, pārtikas un preču ražošana, komerciālā un dzīvojama nekustamā īpašuma attīstīšana, celtniecība, importa un eksporta darījumi, loģistika, tirdzniecība, finanšu pakalpojumi, tehnoloģijas u.c.