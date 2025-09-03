Izstāde "Pielaiko savu auto 2025": rekordliels auto modeļu klāsts un aizraujošs drifta šovs
FOTO: auto fani pulcējas izstādē "Pielaiko savu auto 2025!"
Drifta šovs lielveikala stāvvietā, 25 jaunāko auto modeļu izmēģinājumi un sacensības veiklā braukšanā - tā sestdien tika aizvadīta brīvdabas auto izstāde “Pielaiko savu auto 2025!”. Šāds pasākums sadarbībā ar konkursu “Latvijas Gada auto” norisinājās jau 12. reizi.
Izstādē “Pielaiko savu auto!” ikviens autovadītājs var iejusties konkursa “Latvijas Gada auto” žūrijas lomā un īsā laika posmā salīdzināt daudzus jaunākos auto modeļus. Un šogad bija rekordliels klātesošo automobiļu skaits - 25, kurus varēja izpētīt, nofotografēts, saņemt īpašo piedāvājumu, kā arī doties līdz divdesmit minūšu testa braucienos.
Tie bija: “Alfa Romeo Junior”, “Audi Q5”, “Citroen C3 Aircross”, “Cupra Tavascan”, “Cupra Terramar”, “Dacia Bigster”, “Dongfeng Box”, “Forthing U-Tour”, “GWM Wey 03”, “Hyundai Santa Fe”, “Kia EV3”, “Kia Sportage FL”, “MG 3”, “MG Cyberster”, “MG HS”, “MG ZS”, “M-Hero”, “Opel Grandland”, “Peugeot 5008”, “Škoda Elroq”, “Subaru Forester”, “Toyota Corolla Cross”, “Volkswagen Tayron”, “Volkswagen Transporter” un “Voyah Courage”.
“Izstāde “Pielaiko savu auto” galvenā priekšrocība ir vienuviet gan apskatīt savu nākotnes jauno automobili, gan ar to veikt testa braucienu Rīgas ielās un reāli salīdzināt. Tas skan pašsaprotami, bet ne visi jaunu auto pircēji to dara” stāsta izstādes rīkotājs Māris Ozoliņš.
Izstādes apmeklētāji arī varēja apskatīt jaudīgas drifta automašīnas - Edgara Kroģera (“Vikotrans Racing”) BMW F22 ar 1020 zirgspēku jaudu un Atvara Sāra (“To Get”, “To Color”) ar 600 zirgspēku BMW E46 izpildījumā. Piloti priecēja skatītājus ar iespaidīgu drifta šovu, ar abiem auto vienlaicīgi braucot kontrolētās sānslīdēs ierobežotā laukumā pie t/c “Mols”. Paraugdemonstrējumus rādīja arī “BAJA RC” ar radio vadāmajiem bezceļu auto modeļiem 1:5 mērogā. Par spīti nelielajam izmēram, šie automobiļi spēj ļoti strauji paātrināties un veikli manevrēt.
Neizpalika arī sacensības veiklā braukšanā, kur ar “Dongfeng Box” elektrisko automobili bija secīgi jāizbrauc dažādas figūras pēc iespējas īsākā laikā. Labākā rezultāta autoram balvā šis automobilis uz nedēļas nogali. Bet par dažādām satiksmes situācijām un drošu braukšanu stāstīja “iAuto” foruma satiksmes eksperts, pasniedzējs Ēriks Griģis.
Automobiļu pieteikšana konkursam “Latvijas Gada auto 2026” turpināsies līdz oktobra beigām. Uzreiz pēc tam žūrija teju nedēļas garumā tos vērtēs un salīdzinās, izvirzot septiņus auto modeļus, kas kvalificēsies finālam. “Latvijas Gada auto 2026” konkursa kulminācija gaidāma gada nogalē – 18. decembrī apbalvošanas ceremonijā un TV tiešraidē tiks paziņots galvenā titula ieguvējs un citu nomināciju laureāti. Šis ir jau konkursa 26. gads, un pērn galveno balvu “Latvijas Gada auto 2025” saņēma “Škoda Kodiaq”.