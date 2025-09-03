FOTO: šādi Rīga vēl nav izskatījusies! Andrejsalā atdzimst vecā elektrostacijas ēka, kas tagad dos jaudu pilsētas dzīvei

Andrejsalā atdzimst vecā elektrostacijas ēka, kas tagad dos jaudu pilsētas dzīvei
“Riga Waterfront” attīstītājs “Eagle Hills” iepazīstina ar “The Powerhouse”. Vēsturiskā Andrejsalas elektrostacija, kas kādreiz bija kluss un piemirsts industriāls objekts, piedzīvo jaunu elpu un kļūst par dzīvu, visu gadu aktīvu vietu atpūtai, gastronomijai, izklaidei, pastaigām un iepirkšanās baudījumam. Tā ir telpa, kas radīta ar domām un sajūtām par kopienu – vieta, kur valdīs smaidi, gaisma un siltums ikdienas mirkļos.
Pārdomāti atjaunotajā ēkā atradīsies dzīvīgi restorāni un kafejnīcas, neredzēti veikali, rotaļu un atpūtas zonas, ikvienam pieejami laukumi un promenāde, kas organiski saplūdīs ar ainavisko Daugavas krastu. “The Powerhouse” kodolā ir dzīvesprieks – mērķis ir katram radīt piederības sajūtu jau no pirmā soļa. Tas ir cieņas apliecinājums pilsētas kopības garam un vienlaikus – vieta, kas godina ikdienas dzīves skaistumu un kļūst par dabisku Rīgas turpinājumu.
“Eagle Hills” valdes priekšsēdētājs Alabbars uzsver: “Pilsētām ir vajadzīgi simboli, kas dzīvo līdzi laikam, – telpas, kas iedvesmo un pulcē cilvēkus. “The Powerhouse” ir tieši tāda vieta. Mēs to atjaunojam ar cieņu pret vēsturi, radot vidi, kur ikviens var baudīt vienkāršus, bet svarīgus un skaistus ikdienas mirkļus.”
Šī ēka, celta izteiksmīgā eklektikas un industriālā jūgendstila sajaukumā, reiz bija Rīgas pirmā spēkstacija – tā izgaismoja pilsētas ielas, darbināja tramvajus un kļuva par progresīvas attīstības simbolu Daugavas krastā. Līdz mūsdienām saglabājušās vien fasādes aprises, tornis un skursteņi. Tagad ar rūpīgu pieeju ēkai tiek dota iespēja atkal kļūt par pilsētas lepnumu – šoreiz kā dzīvai un daudzveidīgai satikšanās vietai visiem rīdziniekiem un viesiem.
Atjaunošanas procesā īpaši tiks saglabāti autentiski vēsturiskie elementi, lai celtne nezaudētu savu kultūrvēsturisko vērtību. Par projekta arhitektūru atbild arhitekts Fricis Vilnis (“Vilnis Mičulis Architects”), kurš apliecina: ““The Powerhouse” ir unikāla ēka – pirmā, kas Rīgā radīja elektrību. Lai gan daļa arhitektūras ir zudusi, ēkas raksturs un klātbūtne joprojām ir dzīva. Mēs vēlamies šo mantojumu nosargāt, nākamajām paaudzēm saglabājot gan interjeru, gan eksterjeru. Tas ir stāsts par to, kā cienīt un kopt industriālo mantojumu.”
“The Powerhouse” būs vieta, kas piemērota ikvienam neatkarīgi no gadalaika vai noskaņojuma. Tā būs radīta nesteidzīgiem brīžiem un ātrām tikšanās reizēm, ilgām pastaigām vai klusam atelpas mirklim pie upes.