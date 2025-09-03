Ievērojami pieaugusi Rīgas lidostas peļņa
Šī gada pirmajā pusgadā, salīdzinot ar attiecīgo periodu aizvadītajā gadā, Rīgas lidostas apgrozījums palielinājies par 6,5%, līdz 38,232 miljoniem eiro. Tikmēr lidostas peļņa pieauga par 51,2% - līdz 3,191 miljonam eiro.
Rīgas lidostā 2025.gada pirmajā pusgadā apkalpoti kopumā 3,313 miljoni pasažieru, kas ir par 4,9% vairāk nekā pērn attiecīgajā periodā. Savukārt apkalpoto pasažieru lidojumu skaits pārsniedzis 30 000, kas ir par 3% vairāk nekā 2024.gada pirmajā pusgadā, bet mazāk nekā sākotnēji plānots. Lidojumu skaitu ietekmēja Latvijas nacionālās aviokompānijas "airBaltic" un Īrijas zemo cenu aviosabiedrības "Ryanair" 2025.gada vasaras lidojumu programmas samazinājums, teikts finanšu pārskata vadības ziņojumā.
Vienlaikus apkalpoto gaisa kravu apmērs 2025.gada pirmajā pusgadā bija 9200 tonnu, kas ir par 9,2% vairāk nekā 2024.gada pirmajā pusgadā. Kopējo gaisa kravu apmēra pieaugumu veicināja kravu pārvadājumu kāpums regulārajos pasažieru reisos, kā arī regulāro kravu pārvadājumu programmu apmēra pieaugums. Papildu apjomus nodrošināja ar Uzbekistānas aviokompānijas "Fly Khiva" veiktie reisi uz Rīgas lidostu, skaidrots vadības ziņojumā.
Šogad pirmajā pusgadā Rīgas lidosta attīstībā investējusi 5,809 miljonus eiro, tostarp turpinājās tehnisko dienestu ēkas pārbūve, tika realizēts termināļa sēdvietu zonu mēbeļu iegādes projekts, papildināts lidostas autoparks un lidostas drošības kontroles aprīkojums.
Tāpat lidosta šogad pirmajā pusgadā iegādājās bezpilota lidaparātu detektēšanas iekārtas 42 000 eiro apmērā, kā arī ir noslēdzies iepirkums par bezpilota lidaparātu uztveršanas, identifikācijas, izsekošanas un pretdarbības risinājuma ieviešanu Rīgas lidostā, atlasot piegādātāju, ar ko 2025.gada 6.jūlijā ir noslēgts līgums.
Savukārt termināļa paplašināšanas sestās kārtas būvniecības iepirkumā ir pieņemts lēmums par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, kā arī sāktas līguma sarunas. Pēc lēmuma paziņojuma ir saņemta neuzvarējušā pretendenta sūdzība pārskatīt iepirkuma rezultātus. Paralēli iepirkuma procesam uz valdību tiek virzīts informatīvais ziņojums, lai saņemtu konceptuālu atbalstu aizdevuma darījuma slēgšanai un no tā izrietošiem būtiskiem nosacījumiem, kura izpilde ir akcionāra kompetencē. Rīgas lidosta 2024.gada pirmajā pusgadā strādāja ar 35,889 miljonu eiro apgrozījumu un 2,111 miljonu eiro peļņu.
Rīgas lidostas apgrozījums pagājušajā gadā bija 77,629 miljoni eiro, kas ir par 7,1% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas peļņa pieauga 2,1 reizi - līdz 3,441 miljonam eiro. Rīgas lidostā pagājušajā gadā tika apkalpoti kopumā 7,12 miljoni pasažieru, kas ir par 7% vairāk nekā 2023.gadā, taču par 8,7% mazāk nekā 2019.gadā. Rīgas lidosta ir lielākais aviosatiksmes mezgls Baltijas valstīs.