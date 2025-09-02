No blokķēdes līdz finansiālai drošībai: kā TSI studenti maina nozari
Iedomājieties universitāti, kur studentu diplomdarbi nekļūst par arhīvu krājumu, bet pārtop reālās tehnoloģijās, kas spēj mainīt veselas nozares. Kur pasniedzēji un studenti kopīgi pēta mākslīgā intelekta iespējas, rada inovatīvus risinājumus un veido tendences, kas jau tuvākajā nākotnē ietekmēs nozari. Tieši šāda vide ir Transporta un sakaru institūtā (TSI).
„Ja drīkstu palielīties, tad gandrīz visi šī gada datorzinātņu diplomdarbi bija balstīti uz mākslīgo intelektu (MI),” smaidot saka viens no vadošajiem MI ekspertiem Latvijā - profesors Dmitrijs Pavļuks, TSI maģistra programmas „Datu analītika un mākslīgais intelekts” direktors un TSI zinātniskā klastera „Datu analīze un MI” vadītājs. „Un pats svarīgākais - studenti to dara ētiski un profesionāli. Mēs mācam ne tikai pielietot neironu tīklus, bet arī izprast to vājās puses, labot kļūdas un veidot atbildīgu MI.”
Ētika un atbildība kā pamats
TSI īpašu uzmanību pievērš tam, ko šodien sauc par “Responsible AI” jeb atbildīgu mākslīgo intelektu (pieeja, kurā sistēmu izveidē un lietošanā tiek ņemta vērā drošība, uzticamība un ētika). Studentiem tiek iemācīts, ka jebkura MI sistēma pārņem kļūdas no datiem, uz kuriem tā tiek apmācīta. Klasisks piemērs – AMAZON pieredze ar diskrimināciju pret sievietēm - algoritmi, kas tika trenēti uz cilvēku aizspriedumiem; modelis, ko mācīja pēc reālu cilvēku uzvedības, sāka atkārtot viņu kļūdas. Un tas raksturīgs visām mākslīgā intelekta sistēmām - tās visas mācās no cilvēku uzvedības. Tāpēc TSI uzsver, ka nākotnes speciālistiem jāprot atklāt šādu algoritmisko neobjektivitāti un veidot caurspīdīgas sistēmas.
No lielajiem valodas modeļiem līdz tiešsaistes izsolēm: studentu projekti, kas pārsteidz
TSI studentu diplomdarbi kļūst par īstu nākotnes laboratoriju. Viens no maģistrantiem demonstrēja risinājumu, kā MI var izmantot, lai piedalītos tiešsaistes reklāmas izsoļu (pay-per-click) pārdošanā dažādās platformās, tostarp Google un Amazon, optimizējot budžetus un iegūstot augstākas pozīcijas ar mazākiem tēriņiem. Cita maģistrantu grupa projekta darbu ietvaros, sadarbībā ar industriju, strādāja ar ieteikumu sistēmām, kas balstoties uz mūsu iepriekšējiem pirkumiem vai, piemēram, iepriekš skatītiem YouTube platformas video, piedāvā līdzīgas preces vai saturu, kas mūs varētu interesēt, palielinot tiešsaistes servisu efektivitāti un radot jaunas biznesa iespējas. Vēl cita studentu grupa izmantoja lielos valodas modeļus (LLM) testu ģenerēšanai programmatūras izstrādes ietvaros. Šajā jomā MI spēj atrisināt daudzas rutīnas uzdevumus, ietaupot simtiem stundu.
No blokķēdes līdz finansiālai drošībai
Ne mazāk iespaidīgus rezultātus studenti demonstrē blokķēdes tehnoloģiju un finanšu drošības jomā. Viens no gadījumiem - MI izmantošana sistēmu organizēšanai, kas balstītas uz blokķēdi. Ne tikai Bitcoin ir balstīts uz blokķēdes tehnoloģiju un viedajiem līgumiem, bet arī daudzas citas lietas, kurās ir svarīgi nodrošināt visas darbību ķēdes pārredzamību: balsošanu, ražošanas ķēdes un daudz ko citu. Viena no studentu grupām izstrādāja sistēmu nelikumīgu naudas pārskaitījumu atklāšanai finanšu tīklos. Tā ir būtiska problēma, ar kuru cīnās visā Eiropā: pastāv daudzi veidi, kā nelikumīgi pārskaitīt naudu, un šos gadījumus nepieciešams atklāt. MI, ko izstrādājuši TSI studenti, palīdz atklāt šos finanšu pārkāpumus.
Vēl viena studentu komanda sadarbībā ar lielu, starptautisku konsultāciju uzņēmumu izstrādāja mākslīgā intelekta sistēmu, kas veic uzņēmumu pārbaudi un analīzi, identificējot iespējamos pārkāpumus un iesaisti apšaubāmos darījumos. Tiešsaistes avoti, tostarp slavenie Panamas dokumenti, parāda, kuri uzņēmumi ir mēģinājuši legalizēt naudu vai veikt citas ļaunprātīgas darbības. TSI studentu izveidotais rīks automatizēja šādas informācijas meklēšanu.
Un tā ir tikai neliela daļa no visiem projektiem.
Prakse jau no pirmā kursa
TSI lielu uzsvaru liek uz grupu projektiem. Tā ir iespēja studentiem radīt to, kas viņiem patiešām interesē, ciešā sadarbībā ar pasniedzējiem un industrijas ekspertiem. Viens no populārākajiem MI izmantošanas virzieniem studentu diplomdarbos ir Retrieval Augmented Generation (RAG) tehnoloģija. Daudziem uzņēmumiem ir vērtīgi un konfidenciāli dati, kurus uzņēmums nevēlas atklāt ārpasaulei. Tajā pašā laikā pastāv vēlme, lai darbinieki uzņēmuma iekšienē savu darba pienākumu veikšanā varētu piekļūt šiem datiem tikpat ērti kā, lietojot ChatGPT. RAG tehnoloģija ļauj integrēt uzņēmuma esošos dokumentus un datubāzes ar valodas modeļiem. TSI studenti to iemācījās darīt tik labi, ka aizvien vairāk pieaug uzņēmumu pieprasījums pēc sadarbības TSI zinātniskā klastera „Datu analīze un MI” ietvaros. TSI studenti izmanto MI arī citās jomās, risinot visdažādākos uzdevumus. Populārākais rīks - lielie valodu modeļi (LLM), tostarp OpenAI GPT.
Izglītība nestāv uz vietas
TSI studenti ne tikai mācās - viņi veido nākotni. Universitāte aktīvi integrē MI gan starptautiskajos pētījumos, gan mācību procesā. Šī tendence pilnībā atbilst globālajām norisēm - saskaņā ar uzņēmuma WifiTalents 2025. gada pētījuma datiem, kur vairāk nekā 70% augstskolu visā pasaulē jau ir integrējušas MI rīkus gan studiju programmās, gan administratīvajos procesos. Vienlaikus, 86% studentu visā pasaulē izmanto MI studiju procesā, liecina Digitālās izglītības padomes (DEC) 2024. gada aptauja.
TSI mākslīgā intelekta ieviešanu atbalsta unikālas dubultā diplomu programmas, kuras izstrādātas sadarbībā ar Lielbritānijas universitāti UWE Bristol. Bakalaura līmenī tiek piedāvāta programma „Datorzinātnes un mākslīgais intelekts”, savukārt, maģistra līmenī „Datu analītika un mākslīgais intelekts”. Tā ir iespēja studēt vienlaikus divās universitātēs un iegūt starptautiski atzītus diplomus, apvienojot labākās Latvijas un Lielbritānijas akadēmiskās tradīcijas.
Jau šajā rudenī visās TSI programmās un visos studiju līmeņos ir integrēti specializēti kursi par mākslīgo intelektu. “Šobrīd prasmīgi konfigurēts mākslīgais intelekts spēj veikt sākotnējo studentu darbu novērtējumu, piemēram, diplomdarba plānu. Students ļoti ātri saņem atsauksmes, un jau novērtēšanas noslēguma posmā ir pieslēgts „dzīvs” profesors. Daudzi mūsu pasniedzēji eksperimentē ar to, kā izmantot modernus rīkus, lai paātrinātu mācību procesu un padarītu to pievilcīgāku studentiem. Dzīve kļūst ātrāka, izglītība arī,” uzsver profesors Pavļuks.
TSI nav tikai universitāte. Tā ir ekosistēma, kur studenti rada nākotnes tehnoloģijas, bet pasniedzēji kļūst par mentoriem un inovāciju partneriem. Ja vēlaties, lai jūsu projekts patiešām mainītu pasauli, TSI ir īstā vieta. Ja arī jūs vēlaties iemācīties pareizi pielietot vai pat izveidot uz mākslīgā intelekta balstītus rīkus, pievienojieties TSI studentu kopienai! Uzņemšana universitātē turpinās līdz septembra beigām. Pieteikumu studijām var iesniegt elektroniski, portālā admission.tsi.lv.