"Rīta kross pa Vagonu parka sliedēm, nezālēm..." Minūti pirms vilciena pienākšanas paziņo, ka tas pienāks otrā tilta galā - pāri visiem sliežu ceļiem
Pirmā septembra rīts izvērties par īstu piedzīvojumu Rīgā, Vagonu parka stacijā. Minūti pirms gaidāmā vilciena Rīga - Aizkraukle ierašanās parādījusies kundze sarkanā vestē, skaļi paziņojot, ka vilciens pienākšot otrā tilta galā – pāri visiem sliežu ceļiem. Rezultātā omes, bērni un pārējie pasažieri metušies augšā un lejā pāri tiltam, lai paspētu uz vilcienu, tā sociālajā vietnē "Facebook" vēsta kāds iedzīvotājs Rihards.
Haoss pie sliedēm un peroniem
Pēc vīrieša paustā, pārsteigums izrādījies vēl lielāks – otrā pusē vilciens tiešām tuvojies, bet pa sliedēm bez perona.
"Rīta kross pa Vagonu parka sliedēm, nezālēm. "Vivi" tas ir stils! [..] Tilta otrā pusē vilciens nāk, taču pa citām sliedēm bez perona. Pie metrīgām nezālēm, pie aizaugušas depo sētas... Viss bars lec lejā no koka perona uz sliedēm, lēkšo pa garo zāli, laužas uz aizauguša perona atliekām. Jā, bānis tiešām atver durvis, tur priekšā raugās pārsteigti ārā kāpt gribētāji ar ziediem... Jautā konduktoriem, kur jākāpj laukā? Lec zālītē, ej pa sliedēm ! 1. septembra pārsteigums no "Vivi"!" - lasāms publicētajā ierakstā.
“Latvijas dzelzceļš”: SCB iekārta uzrādīja maldīgu posma aizņemtību
Kā Jauns.lv skaidro VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz), 1.septembra rītā dzelzceļa SCB (signalizācijas, centralizācijas un bloķēšanas) iekārta uzrādīja maldīgu posma aizņemtību, un, tā kā šāda indikācija var norādīt gan uz sliežu ceļu bojājumu, gan potenciālu šķērsli, - tad lai pasažieru vilciena reiss Rīga-Aizkraukle nebūtu jāatceļ, pasažieru drošības nolūkos vilcienu dispečers pieņēma lēmumu novirzīt šo pasažieru vilcienu pa alternatīvu ceļu. Diemžēl pieejamajā alternatīvajā maršrutā pieturvietā "Vagonu parks" pasažieru apmaiņa ir iespējama tikai uz tehniskās platformas.
Lēmums par izmaiņām maršrutā bija jāpieņem ļoti operatīvi – SCB indikācija par posma aizņemtību uzrādījās plkst. 7.54, bet konkrētā vilciena atiešanas grafiks no Rīgas centrālās stacijas bija plkst. 08.08.
Plkst. 08:02 (6 minūtes pirms vilciena atiešanas) LDz darbinieki informēja par izmaiņām “Vivi” dispečeri un vilciena mašīnistu. Tāpat ar LDz darbinieku palīdzību Vagonu parkā tika organizēta pasažieru informēšana. Turpmākie vilcieni līdz SCB iekārtas bojājuma novēršanai plkst. 13.10 kursēja pa pamata maršrutu ar aptuveni 6–8 minūšu kavēšanos.
LDz atvainojas šī reisa pasažieriem par sagādātajām neērtībām.