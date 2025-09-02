Pirmā iepazīšanās ar jauno "Volkswagen T-Roc", ko Latvijā varēs sastapt vien 2026. gada nogalē
Jaunais Volkswagen T-Roc ir (iespējams) pēdējais no jauna radītais VW iekšdedzes dzinēju modelis. TV Autoziņas bija starp pirmajiem, kas jauno T-Roc sastapa Minhenē.
Portugālē ražotā krosovera otrā paaudze ir atpazīstama, tomēr vienlaikus svešāda. Automašīna ir garāka, arī uz pagarinātas priekšējās pārkares rēķina. Spilgti dzeltena krāsa sader ar R-Line komplektācijas restīti, tomēr rodas jautājums, vai T-Roc klāstā pieejams arī kas vizuāli mierīgāks?
Šis laikam nebūs tas gadījums. T-Roc Style priekša ar lielacainu resti gluži kā Audi izskatās vēl uzstājīgāk. Pēc sākotnēji pieejamās informācijas, nākamajam Tiguan vairs nebūs dīzeļu, toties būs plašāka benzīna hibrīdu izvēle un pēc gadiem trim varbūt pat 100% elektriska versija.
Salonā T-Roc izskatās bīstami līdzīgs jaunajam Tiguan - pārnesumu svira zem stūres un apaļā daudzfunkciju grozāmsvira pa vidu. Paneļa augša apdarināta ar audumu, kas neatspīd priekšējā stiklā. Bet kur tad durvju rokturis? Tas atrodas VW ļoti neierastā vietā - paroceņa priekšā, gluži kā dažās Honda automašīnās. Runā, ka T Roc nav pēdējais modelis ar šādu jauninājumu.
Jaunā Volkswagen T-Roc iepriekšpārdošana pie mums sāksies rudenī, taču pirmās aurtomašīnas Latvijā ieraudzīsim tikai 2026. gada nogalē.