Rēķini draud pieaugt: augustā Latvijā elektroenerģijas cena kāpusi par 74%
Elektroenerģijas vidējā cena šogad augustā Latvijas tirdzniecības apgabalā, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, pieauga par 73,9% - līdz 80,2 eiro par megavatstundu (MWh), informēja pārvades sistēmas operatorā AS "Augstsprieguma tīkls".
Salīdzinājumā ar 2024.gada augustu šogad augustā Latvijā elektroenerģijas vidējā cena bija par 25% zemāka.
Savukārt Lietuvā elektroenerģijas vidējā cena augustā pieauga par 72,9% salīdzinājumā ar jūliju un bija 80,01 eiro par MWh, bet Igaunijā cena samazinājās 2,1 reizi - līdz 77,26 eiro par MWh.
AST norāda, ka cenu kāpums augustā skaidrojams ar sezonālām izmaiņām - mazinās dienas gaišais posms, kurā sekmīgi sevi var pierādīt saules elektrostacijas, tāpat pieaugums skaidrojams ar elektrostaciju un tīkla uzturēšanas remontdarbiem, kā arī mazāku ūdens pieplūdi hidroelektrostacijās, salīdzinot ar jūliju.
Cenu atšķirības augustā starp Baltijas valstīm veicināja pārvades jaudas ierobežojumi uz Latvijas-Igaunijas robežas līniju uzturēšanas remontdarbu Igaunijā dēļ.
Savukārt cenu kritumu par 25%, salīdzinot ar attiecīgo mēnesi pērn, noteica lielāks elektroenerģijas piedāvājums tirgū, kas saistāms ar jaunu atjaunīgo resursu elektrostaciju pieslēgšanu tīklam, min AST.
No Baltijas starpsavienojatām valstīm visstraujāk elektroenerģijas cena kāpa Somijā - 2,3 reizes, sasniedzot 55,23 eiro par MWh. To ietekmēja Somijas atomelektrostaciju remontdarbi, kas samazināja elektroenerģijas piedāvājumu reģionā. Līdz ar to tas noteica arī augstākas cenas Igaunijā.
Elektroenerģijas imports uz Baltijas valstīm augustā turpināja palielināties, pieaugot par 4,1%, salīdzinot ar jūliju. Visstraujākais kāpums bija elektroenerģijas importam no Polijas, kas pieauga 6,3 reizes, salīdzinot ar jūliju. Elektroenerģijas imports no Zviedrijas palielinājās par 33,9%, bet imports no Somijas samazinājās par 15,1%.
"Augstsprieguma tīkls" ir neatkarīgs Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators. AST pieder valstij. Kompānijas obligācijas kotē "Nasdaq Riga" parāda vērtspapīru sarakstā.
"Augstsprieguma tīkls" ir vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora "Conexus Baltic Grid" ("Conexus") lielākais akcionārs - kompānijai pieder 68,46% "Conexus" akciju.