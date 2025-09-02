Rīga stāvvietu cenu ziņā pārspēj gan Viļņu, gan Tallinu
Lai arī Tallina bieži tiek uzskatīta par dārgāko galvaspilsētu stāvvietu ziņā, salīdzinājumā ar Rīgas pašvaldības noteiktajiem tarifiem redzams, ka mūsu galvaspilsēta šo latiņu ir pārspējusi.
Auto noma un pilna servisa līzings kļūst par arvien pievilcīgāku alternatīvu klasiskajai auto īpašumtiesībai – galvenokārt pieaugošo izmaksu dēļ, norāda Europcar vadītājs Latvijā Vilis Bērziņš.
Stāvvietas Rīgas centrā un Vecrīgā ir kļuvušas par būtisku tēriņu pozīciju autovadītājiem. Piemēram, pirmā stunda Vecrīgā maksā 5 eiro, bet katra nākamā – jau 8 eiro, kas nozīmē, ka par pilnu darba dienu (8 stundas) nāksies šķirties no 61 eiro. Salīdzinājumam, Tallinas Vecpilsētā šāda summa būtu 48 eiro, bet Viļņā – 28 eiro.
“Pieaugot transportlīdzekļu skaitam un satiksmes blīvumam pilsētās, stāvvietu cenas kļūst par vienu no rīkiem, kā regulēt auto plūsmu. Vienlaikus tās izgaismo arī neredzamās un nepārtraukti augošās auto īpašumtiesību izmaksas,” skaidro Europcar vadītājs Latvijā Vilis Bērziņš.
Līdz ar izmaksu kāpumu mainās arī sabiedrības attieksme – īpaši Rīgā un tās apkārtnē. Auto vairs netiek uztverts kā obligāts mājsaimniecības elements, bet gan kā izvēle, kurai jābūt ekonomiski pamatotai. “Stāvvietu maksa ir tikai viena daļa. Pieaug arī izmaksas par apkopēm, riepām, apdrošināšanu. Mēs redzam, ka gan privātpersonas, gan uzņēmumi arvien vairāk meklē paredzamus, caurspīdīgus risinājumus, kuros precīzi zināmas izmaksas par auto lietošanu nākamos 6–12 mēnešus,” piebilst uzņēmuma pārstāvis.
Kas notiek kaimiņvalstīs?
Arī Viļņā pilsētas centrs ir sadalīts zonās, un zilajā zonā stāvvieta maksā 3,50 € par pirmo stundu, bet, sākot ar otro stundu, maksa pieaug līdz 4 € stundā. Jāņem vērā, ka zilajā zonā maksa tiek piemērota 24 stundas diennaktī – atšķirībā no citām zonām, kur naktīs stāvvieta ir bez maksas. Maksimālais naudas sods par neatļautu stāvēšanu zilajā zonā Viļņā šobrīd ir 96 eiro (iepriekš – 40 eiro). Savukārt Tallinā minimālais sods ir 40 eiro, un tas var dubultoties atkarībā no pārkāpuma smaguma.
Rīgā naudas sodi bieži nepārsniedz 70 eiro, tomēr par būtiskiem pārkāpumiem tie var būt krietni augstāki. Jāatzīmē gan, ka, atšķirībā no Tallinas, Vecrīgā no pusnakts līdz plkst. 6.00 rītā autostāvvieta ir bez maksas.
Europcar, kas darbojas visās trīs Baltijas valstīs, piedāvā pilna servisa līzingu, kas ietver gan finansējumu, gan apdrošināšanu un tehnisko apkopi.