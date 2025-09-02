Kazāks: ja neatradīs ietaupījumus, nāksies celt nodokļus vai palielināt deficītu
Latvijai ir jāturpina meklēt ietaupījumus esošajos budžeta izdevumos, otrdien intervijā TV3 raidījumam "900 sekundes" sacīja Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks.
Viņš atzīmēja, ka izdevumu samazināšanā ir atrasti apmēram 170 miljoni eiro nākamā gada budžetā, taču šis darbs ir jāturpina, un esošo resursu ietvaros ir nepieciešams atrast vēl arvien ļoti apjomīgus ietaupījumus, kurus izmantot kārtējām vajadzībām, lai nebūtu jāpalielina parāds, kas maksā naudu.
Kazāks piebilda, ka šogad Latvija procentos par parāda apkalpošanu samaksās vairāk nekā 500 miljonus eiro, kas uz vienu iedzīvotāju ir tuvu 300 eiro gadā, savukārt 2028.-2029.gadā šī summa tuvosies 800 miljoniem eiro.
"Pirms ķeramies klāt pie deficīta, izvētam visus izdevumus valsts budžetā, meklējot efektivitātes ieguvumus, un tādi ir," sacīja Latvijas Bankas prezidents.
Viņš norādīja, ka valsts budžeta izdevumi pēdējos gados ir auguši ļoti strauji, tostarp arī straujāk nekā ekonomika kopumā. "Ja naudu neatradīs jau esošajos izdevumos, efektivizējot izdevumu izmantošanu, tā būs vai nu jāmeklē deficītā vai arī jaunu nodokļu palielinājumā," uzsvēra Kazāks.
Tāpat Latvijas Bankas prezidents norādīja, ka Latvijas budžetā iepriekšējos 20 gados praktiski vienmēr ir bijis deficīts, bet šis deficīts nav novedis pie krietni straujākas ekonomikas izaugsmes. "Deficīts ir īstermiņa risinājums. Līdz ar to es domāju, ka gana labāks risinājums vienmēr būs skatīties uz esošo resursu efektīvāku izmantošanu," sacīja Kazāks.
Jau vēstīja, ka izdevumu samazināšanas rezultātā 2026.gadam ir atrasti papildu 171,065 miljoni eiro, kas primāri ir novirzāmi fiskālās telpas uzlabošanai. Savukārt trīs gados no 2026. līdz 2028.gadam kopumā publiskā sektora izdevumi samazināti 479 miljonu eiro apmērā.