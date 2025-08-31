Latvija iestājusies mežiem bagāto valstu stratēģiskajā aliansē
Zemkopības ministrs Armands Krauze (ZZS) darba vizītē Slovēnijā parakstījis mežiem bagāto valstu stratēģiskās alianses "For Forest Group+" vadlīnijas, Latvijai pievienojoties aliansei, informēja Zemkopības ministrijā (ZM).
Krauze uzsver, ka alianses dalībvalstu mērķis ir domāt par mežiem un rūpēties par to ilgtspējīgu apsaimniekošanu sabiedriskā labuma interesēs. Sabiedriskajā labumā ietilpst gan atpūta mežā un sēņošana, gan finanšu līdzekļi, ko meža apsaimniekotāji iemaksā valsts budžetā, gan dabas aizsardzība.
"For Forest Group+" ir neformāla stratēģiska alianse mežiem bagāto Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu starpā, kas sadarbojas, lai veicinātu ilgtspējīgu mežsaimniecību, kopīgas pozīcijas ES politikas jomā un labāku mežu apsaimniekošanu savās valstīs.
Alianses mērķi ir aizstāvēt nacionālās kompetences mežsaimniecības jomā, noraidot "viena risinājuma visiem" pieeju, balansēt klimata un ekonomikas mērķus, kā arī uzlabot meža monitoringu un datu kvalitāti. Līdz šim "For Forest Group+" dalībvalstis bija Austrija, Somija, Slovēnija, Zviedrija un Francija, bet šonedēļ aliansei pievienojās arī Latvija un Itālija.