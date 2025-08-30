Cūkgaļas cena Latvijā jūnijā bijusi par 9,4% dārgāka nekā vidēji ES
Latvijā cūkgaļas cena šogad jūnijā bija 232,98 eiro par 100 kilogramiem, kas ir par 2% vairāk nekā maijā, bet par 2,7% mazāk nekā 2024.gada jūnijā, liecina Zemkopības ministrijas (ZM) Tirgus un tiešā atbalsta departamenta dati.
Eiropas Savienībā (ES) cūkgaļas cena šogad jūnijā bija vidēji par 2,1% lielāka nekā maijā, bet, salīdzinot ar 2024.gada jūniju, tā samazinājās par 3,6%.
Publiskotie dati arī liecina, ka cūkgaļa jūnijā Latvijā bija par 9,4% dārgāka nekā vidēji ES. ES cūkas liemeņa tirgus cena jūnijā bija vidēji 212,99 eiro par 100 kilogramiem.
Tostarp 2025.gada jūnijā, salīdzinot ar maiju, Dānijā cūkgaļas cena palielinājusies par 6%, Igaunijā - par 3,3%, Vācijā - par 3,1% un Lietuvā - par 2,8%, bet Polijā samazinājusies par 2,5%. Savukārt šogad jūnijā, salīdzinot ar attiecīgo mēnesi gadu iepriekš, Dānijā cūkgaļas cena pieauga par 17,4%, savukārt Polijā cūkgaļas cena saruka par 8,2%, Vācijā - par 5,2%, Igaunijā - par 3,9%, bet Lietuvā - par 3,8%.
Lietuvā cūkas liemeņa tirgus cena jūnijā bija 225,61 eiro par 100 kilogramiem, Vācijā - 218,93 eiro, Dānijā - 217,52 eiro, Polijā -210,56 eiro, bet Dānijā - 205,49 eiro.
Departamentā atzīmē, ka šogad pirmajos četros mēnešos, salīdzinot ar pirmajiem četriem mēnešiem gadu iepriekš, nokauto dzīvnieku skaits ES palielinājies par 1,5%, bet Latvijā pieaudzis par 6,5%. Tāpat saražotās gaļas daudzums ES attiecīgajā periodā palielinājies par 3,2%, bet Latvijā - par 8,9%.
Pēc ZM datiem, ES importa apmēri šogad pirmajos trijos mēnešos, salīdzinot ar 2024.gada pirmajiem trim mēnešiem, ir samazinājušies par 1,1%. Imports pieaudzis no Norvēģijas par 12,5% un no Lielbritānijas - par 4,8%, bet samazinājies no Čīles - 2,2 reizes un Šveices - par 15,9%.
Savukārt ES eksporta apmēri šogad pirmajos trijos mēnešos, salīdzinot ar 2024.gada pirmajiem trim mēnešiem, palielinājušies par 3%. Eksports palielinājies uz Taivānu - par 61,3%, Kotdivuāru - par 40%, Ķīnu - par 10,3% un uz Dienvidkoreju - par 0,5%, bet samazinājies uz Japānu - par 20,8%, Vjetnamu un Lielbritāniju - par 4,9% un Filipīnām - par 3,8%.
Galvenie cūku produktu eksportētāji pasaulē šogad janvārī bija ES, ASV, Kanāda un Brazīlija.