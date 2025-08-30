Noskaidrots, kurā Eiropas pilsētā var vislētāk paēst ārpus mājas
Daudzi ceļotāji ļoti gaida lidsabiedrību lēto biļešu kampaņas, taču var atklāties, ka pašā ceļamērķī viss ir tik dārgs, ka neatsver ieguvumu.
Ceļojumu rezervācijas platforma “Omio” ir noteikusi Eiropas pilsētas, kur ēšana ārpus mājas neradīs pārāk lielus izdevumus. Par lētāko atzīta Kosovas galvaspilsēta Priština, kur vidējā pusdienu cena ir aptuveni pieci eiro, vietējais alus maksā divus eiro, kapučīno 1,23 eiro. Tāpat trijniekā iekļuvušas divas citas Balkānu pilsētas – Sarajeva (Bosnija un Hercegovina) un Skopje (Ziemeļmaķedonija).
Kopumā lētāko desmitnieku veido tikai Austrumeiropas un Centrāleiropas pilsētas, un Rīgas tur nav. Visdārgāk maltīte izmaksās Norvēģijas galvaspilsētā Oslo – pusdienas vidēji 24 eiro, vietējais alus – desmit, kapučīno – 4,50 eiro.
Otrajā vietā ir Lihtenšteinas galvaspilsēta Vaduca, trešajā Islandes galvaspilsēta Reikjavīka. Luksemburga, kur ir augstākās algas Eiropā, ierindojusies desmitajā vietā.