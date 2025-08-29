Muitas “ķēriens” Terehovā: 600 “Mamont” pudeles
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas pārvaldes amatpersonas, veicot muitas kontroli uz Latvijas robežas ar Krieviju, novērsa sankcijām pakļautas preces – alkoholisko dzērienu – ievešanu. 300 litrus degvīna tika mēģināts ievest Eiropas Savienībā, tos nedeklarējot.
Šī gada 17. augustā Terehovas muitas kontroles punktā iebrauca transportlīdzeklis, ar kuru no Krievijas tika pārvietota krava ar vairāku veidu precēm, kurām tika pieteikta tranzīta procedūra.
Pamatojoties uz riska analīzes rezultātiem, kravai tika veikta padziļinātā muitas fiziskā kontrole. Tās laikā muitas amatpersonas konstatēja, ka kravas nodalījumā starp deklarētajām precēm atrodas arī nedeklarēta un muitas pavaddokumentos nenorādīta prece – degvīns “Mamont” 0,5 litru tilpuma pudelēs. Kontroles rezultātā tika izņemtas simts kartona kastes ar 600 pudelēm degvīna.
Regula, ar kuru noteiktas sankcijas pret Krieviju, paredz aizliegumu ievest Eiropas Savienībā preces, kas Krievijai rada ievērojamus ieņēmumus, tādējādi ļaujot tai veikt darbības, kuras destabilizē situāciju Ukrainā. Šādas preces ir uzskaitītas regulas XXI pielikumā, un starp tām ir arī preces, kas klasificējamas ar Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras kodu 2208, tajā skaitā – stiprie alkoholiskie dzērieni, liķieri un citi alkoholiski dzērieni.
Muitas kontroles laikā konstatējot noziedzīga nodarījuma pazīmes, lietas materiāli nodoti VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldei. Uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 84. panta par starptautisko organizāciju un Latvijas Republikas noteikto sankciju pārkāpšanu.