Centrāltirgus pirms Zinību dienas: cik maksā ziedi
Bizness un ekonomika
Šodien 07:55
FOTO: kādas ir ziedu cenas Centrāltirgū, tuvojoties 1. septembrim
Tuvojoties 1. septembrim, Rīgas Centrāltirgus kļūst par īstu ziedu jūru – puķu stendi piepildīti ar gladiolām, dālijām, asterēm, saulespuķēm un dažādiem gataviem pušķiem. Piedāvājums ir krāšņs un daudzveidīgs. Lūkojam cenas!
Mazāki, viegli un krāsaini pušķi maksā 5 €, savukārt vidēji, bagātīgi pušķi, kas apvieno dālijas, gerberas un krizantēmas pieejami par 10 €.
Atsevišķi ziedi un pušķīši:
- Dālijas – no 3,50 € par stumbru.
- Asteru pušķīši – no 3,50 € līdz 7 €, atkarībā no lieluma un krāsas.
- Gladiolas – no 1 € līdz 2,50 € par stumbru.
- Saulespuķes – 2 € par stumbru, viens no klasiskajiem Zinību dienas simboliem.
- Krizantēmas – no 1,30 € līdz 1,50 € podiņos.
- Sausie ziedi (statices) – 2,50 €.
- Neļķes dažādās krāsās – tikai 0,80 € par stumbru.
Jau pirmdien, 1. septembrī, tūkstošiem bērnu atgriezīsies skolās, sākot jauno 2025./2026. mācību gadu. Šajā dienā sabiedriskais transports Rīgā būs bez maksas. 1. septembrī daudzviet norisināsies svinīgi skolas pasākumi – pašvaldība aicina plānot pārvietošanos savlaicīgi un aicina izmantot Rīgas sabiedrisko transportu.