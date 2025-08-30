Centrāltirgus pirms Zinību dienas: cik maksā ziedi

Tuvojoties 1. septembrim, Rīgas Centrāltirgus kļūst par īstu ziedu jūru – puķu stendi piepildīti ar gladiolām, dālijām, asterēm, saulespuķēm un ...

Bizness un ekonomika

FOTO: kādas ir ziedu cenas Centrāltirgū, tuvojoties 1. septembrim

Marianna Ozola

Jauns.lv

Tuvojoties 1. septembrim, Rīgas Centrāltirgus kļūst par īstu ziedu jūru – puķu stendi piepildīti ar gladiolām, dālijām, asterēm, saulespuķēm un dažādiem gataviem pušķiem. Piedāvājums ir krāšņs un daudzveidīgs. Lūkojam cenas!

Mazāki, viegli un krāsaini pušķi maksā 5 €, savukārt vidēji, bagātīgi pušķi, kas apvieno dālijas, gerberas un krizantēmas pieejami par 10 €. 

Atsevišķi ziedi un pušķīši: 

  • Dālijas – no 3,50 € par stumbru. 
  • Asteru pušķīši – no 3,50 € līdz 7 €, atkarībā no lieluma un krāsas.
  • Gladiolas – no 1 € līdz 2,50 € par stumbru.
  • Saulespuķes – 2 € par stumbru, viens no klasiskajiem Zinību dienas simboliem.
  • Krizantēmas –  no 1,30 € līdz 1,50 € podiņos. 
  • Sausie ziedi (statices) – 2,50 €.
  • Neļķes dažādās krāsās – tikai 0,80 € par stumbru.

Jau pirmdien, 1. septembrī, tūkstošiem bērnu atgriezīsies skolās, sākot jauno 2025./2026. mācību gadu. Šajā dienā sabiedriskais transports Rīgā būs bez maksas. 1. septembrī daudzviet norisināsies svinīgi skolas pasākumi – pašvaldība aicina plānot pārvietošanos savlaicīgi un aicina izmantot Rīgas sabiedrisko transportu.

Tēmas

CentrāltirgusBack to City

Citi šobrīd lasa