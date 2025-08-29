Latvijā mājokļu cenas pakāpeniski pietuvosies pārējo Baltijas valstu līmenim
Latvijā agri vai vēlu mājokļu cenas pakāpeniski pietuvosies pārējo Baltijas valstu līmenim - virs 3000 eiro par kvadrātmetru, intervijā sacīja nekustamo īpašumu projektu attīstītāja un celtniecības uzņēmuma SIA "YIT Latvija" valdes loceklis Andris Božē.
Salīdzinot Baltijas valstis, Božē uzsvēra, ka Rīgā šobrīd ir zemākās dzīvokļu cenas.
Božē stāstīja, ka, piemēram, Tallinā līdzvērtīgs dzīvoklis līdzīgā tādā pašā mikrorajonā kā Purvciems maksā apmēram 3500-4000 eiro par kvadrātmetru, Viļņā cena ir apmēram 3500-3800 eiro, Kauņā - apmēram 3500 eiro par kvadrātmetru. Turklāt Bozē akcentēja, ka šīs cenas Lietuvā ir par dzīvokļiem bez apdares.
"Savukārt Rīgā, piemēram, Purvciemā, dzīvoklis ar pilnu apdari maksā ap 2500-2700 eiro par kvadrātmetru. Cenu starpība ir būtiska. Protams, jāņem arī vērā, ka iedzīvotāju ienākumi Latvijā ir zemāki nekā Igaunijā vai Lietuvā," teica Božē.
Vienlaikus viņš atzina, ka, skatoties uz mājokļu pieejamības indeksu, Rīga joprojām ir viena no pieejamākajām galvaspilsētām Baltijā. Cenas šobrīd ir ļoti labvēlīgas, un arī pārējie rādītāji liecina par pozitīvām tendencēm - EURIBOR likme samazinās, inflācija ir zemā līmenī, energoresursu cenas stabilas un algas turpina pieaugt.
Jautāts, kādas tendences prognozē cenām turpmāk, Božē sacīja, ka cenas turpinās augt, jo "mēs nedzīvojam uz vientuļas salas". Bozē pauda cerību, ka cenu līmenis pielīdzināsies parējām Baltijas valstīm, lai gan šobrīd nekas par to īsti neliecina.
Vaicāts, vai tad, ja cenas sasniegs 3000 eiro par kvadrātmetru, tas nemazinās potenciālo pircēju loku, Božē skaidroja, ka "YIT Latvija" ir projekti, kuru būvniecība sākta pirms pieciem gadiem, un tiem ir vairākas attīstības kārtas. Tajā laikā kvadrātmetra cena bija ap 1800 eiro, kas tolaik bija pieņemama pircējiem. Šobrīd ekonomiskās klases mājokļiem cena ir ap 2300 līdz 2400 eiro par kvadrātmetru. Par šādu cenu pieprasījums saglabājas stabils - pircēju netrūkst, uzsvēra Božē.
"Kopumā pēdējos piecos gados viss dzīves dārdzības līmenis ir būtiski pieaudzis - pieaugušas ir gan preču un pakalpojumu cenas, gan arī būvniecības izmaksas, turklāt arī naudas vērtība ir mazinājusies. Cilvēku ienākumu līmenis ir audzis, ir kāpušas cenas veikalos, līdz ar to nekustamā īpašuma cenu kāpums ir loģisks un pamatots," teica Božē.
Vaicāts, vai šogad Viļņā un Tallinā cenu kāpums vairs nebūs tik straujš, Božē teica, ka jau šobrīd redzams, ka šī tendence nostiprinās. Tallinā, piemēram, dzīvokļu cenas ir sasniegušas noteiktus griestus un cenu kāpums vairs nav tik straujš. Turklāt Božē norādīja, ka Igaunijas ekonomika ir cieši saistīta ar Somiju, kur šobrīd ir nopietnas ekonomiskas problēmas, un tas atstāj iespaidu arī uz Igauniju.