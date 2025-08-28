Dānijas lielākajam vēja parku attīstītājam ambiciozi plāni Latvijā - investēs 600 miljonus
Dānijas vadošais vēja parku attīstītājs "Eurowind Energy" kopā ar partneri "Neue Energien" ir gatavs būtiskiem ieguldījumiem Latvijā – līdz 2032. gadam plānotas investīcijas 600 miljonu eiro apmērā vairāku vēja parku izveidei dažādos Latvijas novados.
Dānijas vadošais vēja enerģijas attīstītājs "Eurowind Energy" kopīgi ar Vācijas uzņēmumu "Neue Energien" ir paziņojis par ambiciozu plānu Latvijā – piecos vēja parkos, kas papildināti ar elektroenerģijas uzkrātuvēm (BESS), līdz 2032. gadam iecerēts ieguldīt līdz pat 600 miljoniem eiro. Kopējā vēja parku plānotā jauda sasniegtu aptuveni 300 megavatus. Ar šo soli uzņēmums apstiprina savu ilgtermiņa apņemšanos kļūt par būtisku spēlētāju Latvijas un Eiropas atjaunojamās enerģijas tirgū. Plānotie vēja parki atradīsies Valkas, Saldus, Bauskas un citos novados. Pašlaik norit padziļināti izpētes darbi un uzsākts ietekmes uz vidi novērtējums.
“Eurowind Energy" "Neue Energien" ienāca Latvijā laikā, kad daudzi ārvalstu investori baidījās no reģionālajiem riskiem, taču mēs uzskatām, ka tieši šobrīd ir jāiegulda. Zaļas, lētas un pašiem savas elektroenerģijas potenciāls Latvijā ir ievērojams. Mūsu mērķis ir palīdzēt Latvijai kļūt enerģētiski neatkarīgai un saraut vēsturisko atkarību fosilajiem resursiem, kas vēsturiski daudzviet ir stiprinājuši mūsu valstij nedraudzīgus režīmus,” norāda "Eurowind Energy" "Neue Energien" izpilddirektors Artūrs Toms Plešs.
“Nenoliedzami vienlaikus pastāv bažas par ļoti mainīgo likumdošanas vidi, it sevišķi kontekstā ar nesenajiem paziņojumiem no Klimata un enerģētikas ministrijas puses. Pavisam nesen bija ieguldīts nopietns darbs tajā, lai izstrādātu Latvijas ilgtermiņa enerģētikas stratēģiju, taču jau divus mēnešus pēc tās apstiprināšanas tiek sperti soļi pavisam citā virzienā – šādu rīcību ir grūti saprast. Tas, iespējams, liks pārskatīt investīciju stratēģiju Latvijā, taču ir skaidrs, ka atjaunojamā enerģija ir un būs enerģētikas nozares pamats,” komentē Plešs.
Ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi un vairāk nekā 15 valstīs realizētiem vēja parku projektiem, "Eurowind Energy" "Neue Energien" nav nozares jaunpienācējs. Dānijā, kur vēja enerģija ir kļuvusi par nacionālo lepnumu, kompānija ir līderis pēc uzstādītajām turbīnām sauszemē un uzstādītās jaudas. Tagad šī pieredze un tehniskā kapacitāte tiek vesta uz Latviju.
Sadarbība un atklātība – atslēga uz ilgtspēju
"Eurowind Energy" "Neue Energien" uzsver, ka vēja parki nav tikai tehnoloģiski objekti – tie ir sabiedriski procesi, kas sākas ar sarunu. “Mēs nedarbojamies slepus. Mēs aktīvi meklējam kontaktu ar pašvaldībām un vietējām kopienām, skaidrojam projektu norisi un ieguvumus. Uzticēšanos nevar nopirkt, to var tikai nopelnīt, un tā ir mūsu atbildība,” norāda Plešs.
Uzņēmuma attīstības modelis paredz, ka katrs megavats uzstādītās jaudas ik gadu sniegs finansiālu atbalstu vietējām pašvaldībām un zemes īpašniekiem – 2500 eiro par megavatu, dalot to vienādās daļās starp pašvaldību un īpašniekiem. Tas nozīmē, ka ieguvumi būs jūtami kopienās, kur šie projekti tiek attīstīti.
Ieguldījums Latvijas drošībā un izaugsmē
Investīcijas vēja enerģijā ir vairāk nekā ekonomikas jautājums – tās ir stratēģiskas investīcijas Latvijas drošībā un neatkarībā. Baltijas valstu sinhronizācija ar kontinentālās Eiropas elektrotīklu, kas notika šī gada februārī, paver ceļu lielākai vietējo atjaunojamo resursu integrācijai, vienlaikus samazinot ārējo atkarību. “Latvija stāv uz vēsturisku pārmaiņu sliekšņa – mēs varam kļūt par zaļās enerģijas līderi Baltijas reģionā. Taču šis potenciāls jārealizē kopā – uzņēmējiem, sabiedrībai un valsts institūcijām rīkojoties vienoti,” uzsver uzņēmuma izpilddirektors.
Par "Eurowind Energy" "Neue Energien"
"Eurowind Energy" "Neue Energien" ir starptautisks atjaunojamās elektroenerģijas ražotājs, kas attīsta liela mēroga vēja, saules un citus zaļās enerģijas projektus. Uzņēmums dibināts 2006. gadā un šobrīd darbojas 17 valstīs visā pasaulē. Dānijā tas ir lielākais sauszemes vēja parku attīstītājs, un tā īpašumā šobrīd ir vairāk 400 vēja turbīnas. Grupas pārvaldībā ir atjaunojamās enerģijas aktīvi ar kopējo jaudu 1300 MW, savukārt attīstības stadijā esošo projektu portfelis pārsniedz 58 GW.
Latvijā uzņēmums darbojas ar nosaukumu SIA EWE Neue Energien, kas atspoguļo kopuzņēmuma sadarbību ar vācu partneri "Neue Energien Ingenieurplanungen GmbH".