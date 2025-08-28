XRP, Pepe, Litecoin, Bitcoin Hyper - septembra altkoinu izvēles
Uzzini, kāpēc XRP, Pepe, Litecoin un Bitcoin Hyper ir labākie altkoini pirms septembra rallija un kā ieguldīt agrīni.
Labākās altkoinu izvēles pirms septembra rallija - XRP, Pepe, Litecoin
Kriptovalūtu tirgus atkal tuvojas 4 triljonu dolāru atzīmei, un starp šodienas lielākajiem ieguvējiem ir tādi nozīmīgi altkoini kā XRP, Pepe un Litecoin.
Katrs no šiem tokeniem pēdējo 24 stundu laikā ir uzrādījis stabilu pieaugumu un, šķiet, ir gatavs tālākam kāpumam pēc nesenajiem kritumiem.
Šajā rakstā mēs aplūkosim, kādā virzienā tie varētu doties īstermiņā un vidējā termiņā, izceļot galvenos indikatorus, atbalsta un pretestības līmeņus, kā arī iespējamos cenu mērķus.
Tāpat pievērsīsim uzmanību arī vienai mazpazīstamai iepriekšpārdošanas mēmu monētai, kas investoriem sniedz retu iespēju iesaistīties jau agrīnā posmā - pirms sākas lielais hype.
Ripple (XRP)
Pie 3 ASV dolāriem XRP cena ir pieaugusi par 3% 24 stundu laikā un par 5,5% divu nedēļu laikā, un, lai gan mēneša laikā tā ir samazinājusies par 6%, gada griezumā tā joprojām saglabā 400% pieaugumu. Tie ir iespaidīgi rādītāji, un šodienas XRP diagramma liecina, ka tas ir labā pozīcijā, lai tuvākajā laikā turpinātu kāpumu.
Svarīgākais signāls ir tas, ka MACD (oranžs, zils) pēc pāris dienām negatīvā zonā ir izlīdzinājies, kas var liecināt par gaidāmu spēcīgu atkopšanos. RSI (dzeltens) arī norāda uz šādu iespēju, turklāt XRP cena tirgojas augšupejošā kanālā, kas norāda uz iespējamiem turpmākiem ieguvumiem gada gaitā.
XRP jau ilgstoši tiek uzskatīts par vienu no labākajiem altkoiniem iegādei, un to turpina stiprināt arī pozitīvās ziņas.
Pēdējās dienās redzējām ar XRP saistītu Mastercard no Gemini, un dati liecina, ka XRP fjūčeri CME Group platformās rekordātrā laikā ir pārsnieguši 1 miljardu ASV dolārus atvērtajās pozīcijās.
Ņemot vērā arī iespējamo XRP ETF apstiprinājumu gada beigās, XRP cena šķiet gatava spēcīgam kāpumam.
Tā varētu sasniegt 4 dolārus līdz Q4 un 2025. gada beigās pārsniegt 7 dolārus.
Pepe (PEPE)
PEPE cena šodien ir pieaugusi līdz 0,00001014 ASV dolāriem, izdzēšot zaudējumus, kas bija uzkrājušies pēdējo septiņu dienu laikā.
Lai gan mēneša laikā šī mēmu monēta ir samazinājusies par 20%, tas nozīmē, ka tas joprojām atrodas pārdotā pozīcijā, tādējādi paverot iespēju spēcīgam atkopumam.
Diagramma apstiprina, ka PEPE pašlaik tiek tirgots pārvērtētā/pārdotā līmenī, jo tā MACD (oranžs, zils) kopš augusta sākuma ir kļuvis negatīvs un iegremdējies vēl dziļāk. RSI (dzeltens) lielāko daļu mēneša ir atradies negatīvā diapazonā, kas atkal norāda uz pārmērīgu pārdošanas spiedienu.
Neskatoties uz to, ka pēdējās dienās vērojami daži lieli “vaļu” pirkumi, tirdzniecības apjoms ir 480 miljoni ASV dolāri, kas ir par 94% mazāk nekā jūlija sākuma maksimumā.
Tas norāda uz pieprasījuma trūkumu, tomēr otrā puse ir tāda, ka viens liels pirkums varētu strauji pacelt PEPE cenu.
Tāpēc tas joprojām tiek uzskatīts par vienu no labākajiem altkoiniem iegādei, un tas varētu sasniegt 0,000030 ASV dolārus 4. ceturkšņa sākumā un 0,00010 ASV dolārus 2026. gada sākumā.
Litecoin (LTC)
Litecoin pašlaik tiek tirgots ap 113 ASV dolāriem, kas nozīmē salīdzinoši pieticīgu 1% pieaugumu pēdējo 24 stundu laikā.
Līdzīgi arī pēdējā mēneša laikā šis altkoins ir pieaudzis tikai par 3%, tomēr - līdzīgi kā PEPE gadījumā - tas var liecināt, ka drīzumā gaidāms lielāks rallijs.
Var vilkt paralēles ar to, kā Ethereum 2025. gada pirmajos mēnešos saskārās ar grūtībām, bet tagad pat pārspēj Bitcoin.
Līdzīga situācija varētu attīstīties arī ar Litecoin, kam par labu nāk arī vairāki ETF pieteikumi, kuriem ir augsta iespējamība tikt apstiprinātiem. Pieņemot, ka LTC jau šogad iegūs spot ETF, ietekme uz tā cenu varētu būt milzīga.
Tāpēc Litecoin tiek uzskatīts par vienu no labākajiem altkoiniem iegādei, un arī tā pašreizējā diagramma ir līdzīgā stāvoklī kā iepriekš aplūkotajiem aktīviem.
Proti, gan MACD, gan RSI pēdējās nedēļās ir virzījušies pārdotās zonas virzienā, arvien vairāk pietuvojoties punktam, kur vienīgais virziens būs uz augšu. Un, lai gan Litecoin pēdējos gados ir kļuvis par sava veida “aizmirsto” altkoinu, tā iespējamība nodrošināt spot ETF varētu drīzumā to atdzīvināt.
Litecoin cena varētu sasniegt 200 ASV dolārus jau dažu nedēļu laikā un pat pārsniegt 1 000 ASV dolārus līdz šī gada beigām.
Bitcoin Hyper iepriekšpārdošanā piesaista milzīgus 12,4 miljonus ASV dolārus - kā iegādāties agrīni
Iepriekš minētās monētas šobrīd ir vienas no labākajām altkoinu izvēlēm, taču treideriem varētu būt interese arī par jaunākiem tokeniem, kas bieži spēj nodrošināt vēl lielāku pieauguma potenciālu.
Viens no interesantākajiem jaunajiem tokeniem tirgū pašlaik ir Bitcoin Hyper (HYPER), kas izstrādā otrā slāņa tīklu Bitcoin (BTC) blokķēdei. Bitcoin Hyper savā notiekošajā iepriekšpārdošanā jau ir piesaistījis iespaidīgus 12,4 miljonus ASV dolārus, un pastāv liela iespējamība, ka līdz pārdošanas beigām šis skaitlis ievērojami pieaugs.
Tas izceļas starp citiem jaunajiem tokeniem ar saviem fundamentālajiem pamatiem, kas sola Bitcoin turētājiem zemākas transakciju maksas un ātrākus apstiprinājumus.
Projektu plānots īstenot, izmantojot Solana Virtual Machine un zero-knowledge proofs, kas kopā nodrošinās izcilu ātrumu, mērogojamību un drošību. Tās vietējais tokens HYPER būs ar maksimālo piedāvājumu 21 miljards, un lietotāji to saņems brīdī, kad pārnesīs BTC no Bitcoin tīkla.
Tādējādi viņi varēs izmantot savu BTC vērtību, lai tirgotos augošā DeFi lietotņu un platformu ekosistēmā.
Turklāt būs iespējams arī stakot HYPER, nodrošinot pasīvos ienākumus, kas padara šo tokenu potenciāli ļoti ienesīgu.
Investori var iegādāties HYPER jau tagad kā daļu no tā iepriekšpārdošanas, dodoties uz Bitcoin Hyper oficiālo vietni un pieslēdzot saderīgu maku.
Pašlaik HYPER cena ir 0,012815 ASV dolāri, un tā atkal pieaugs mazāk nekā divu dienu laikā.
Secinājumi
Kriptovalūtu tirgus atkal tuvojas 4 triljonu ASV dolāru atzīmei, un pirms septembra rallija izceļas XRP, Pepe, Litecoin un jaunais Bitcoin Hyper (HYPER).
XRP un Litecoin balstās uz spēcīgu infrastruktūru, tehniskiem indikatoriem un iespējamajiem ETF, kas varētu veicināt cenu kāpumu tuvākajos mēnešos.
Pepe, kas šobrīd atrodas pārdotā zonā, piedāvā potenciālu straujam atkopumam, savukārt Bitcoin Hyper ar savu iepriekšpārdošanu un inovatīvo tehnoloģiju sola zemākas maksas un ātrākus darījumus Bitcoin ekosistēmā.
Kopumā šie aktīvi apvieno stabilus fundamentus un izaugsmes iespējas, padarot tos interesantus gan konservatīviem, gan risku gataviem investoriem, kas vēlas gūt peļņu pirms gaidāmā tirgus rallija.