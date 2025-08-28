Puse no strādājošajiem uztraucas par savu labklājību vecumdienās
Latvijā par savu finansiālo nākotni pensijā ir pārliecināti tikai 6 % iedzīvotāju. Teju puse darbspējas vecuma cilvēku neslēpj, ka šaubās par savu labklājību vecumdienās, un šīs bažas ir vērojamas visās vecuma grupās.
Vienlaikus aptauja rāda, ka pensijas jautājums cilvēkiem ir svarīgs – tikai 7 % iedzīvotāju atzīst, ka nav par to domājuši, liecina bankas "Citadele" aptauja.
Nepārliecināti par savu finansiālo nākotni vecumdienās ir 43 % Latvijas iedzīvotāju. Šīs šaubas ir katram trešajam jaunietim un vairāk nekā pusei iedzīvotāju 30 līdz 59 gadu vecumā.
Starp vecāka gadagājuma iedzīvotājiem, no kuriem daļa jau saņem pensiju, par savu finansiālo nākotni nav pārliecināti 24 % respondentu. Tomēr arī tas ir salīdzinoši augsts rādītājs.
Daļēja pārliecība ir aptuveni trešajai daļai jeb 29 % iedzīvotāju. Lai gan jaunāki cilvēki ir nedaudz optimistiskāki, šo atbildi teju vienlīdz līdzīgi snieguši visu vecumu iedzīvotāji.
“Aptaujas dati atspoguļo iedzīvotāju nedrošību par materiālo labklājību, sasniedzot pensijas vecumu, tomēr tajā pašā laikā redzams, ka salīdzinoši maza daļa – vien 7 % –, norāda, ka nav domājuši par savu finansiālo nākotni vecumdienās. Tātad problēma nav nevērība, bet gan zināšanu un pārliecības trūkums par to, kā strādā uzkrājumi pensijas 2. līmenī. Tāpēc ir svarīgi būt zinošiem un interesēties par to, kas notiek ar šo uzkrājumu, jo tas būtiski ietekmē iedzīvotāju finanšu labbūtību nākotnē. Pirmkārt, vērts pārbaudīt, vai jūsu ieguldījumu plāns ir vecumam atbilstošs, otrkārt – kādu komisijas maksu saņem tā pārvaldnieks. Ja nezināt, pie kura pārvaldnieka atrodas jūsu pensijas 2. līmeņa uzkrājums, to var noskaidrot, apmeklējot vietni Latvija.lv,” aicina Kārlis Purgailis, bankas "Citadele" meitas uzņēmuma CBL Asset Management valdes priekšsēdētājs.
Atbildes uz svarīgākajiem jautājumiem par pensiju 2. līmeni
Lai mudinātu iedzīvotājus interesēties par saviem uzkrājumiem pensiju 2. līmenī, kas sasniedzot pensijas vecumu var būtiski ietekmēt finansiālo situāciju, banka Citadele uzsāk informatīvo kampaņu “Pārbaudi savu P!”. Kampaņas ietvaros iedzīvotājiem mājaslapā ir iespēja ērti uzzināt un pārbaudīt atbildes uz sev svarīgiem jautājumiem par pensiju 2. līmeni – kā pārbaudīt, vai esošais pensiju plāns pelna pietiekami, kuram no plāniem ir zemākā komisijas maksa, kur atrast informāciju par pārvaldīšanas komisijas izmaksām, kā arī, kad būtu vislabākais brīdis mainīt esošo pensiju 2. līmeņa plānu pret citu. Tas palīdzēs iedzīvotājiem pieņemt informētus lēmumus par savu pensiju 2. līmeņa uzkrājumu pārvaldību. Uzzini vairāk: šeit.
Uzkrājums pensiju 2. līmenī ir viens no vērtīgākajiem iedzīvotāju aktīviem, ko gudri pārvaldot, iespējams pavairot. Lai gan ikdienā šis uzkrājums nav redzams bankas kontā, tas nenozīmē, ka tas neeksistē un nav svarīgi. Būtiski apzināties, ka uzkrājums pensiju 2. līmenī ir katra iedzīvotāja īpašums, un tā pārvaldības izvēle pieder pašiem uzkrājuma īpašniekiem. Informētība un apdomīga rīcība var būt nozīmīgs solis ceļā uz finansiāli nodrošinātu nākotni.
Iedzīvotāju aptauju banka "Citadele" kopā ar pētījumu aģentūru "Norstat" veica 2025. gada augustā, tiešsaistē aptaujājot vairāk nekā 1000 Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 74 gadiem.