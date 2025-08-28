"Ryanair" palielinās bonusus par pieķertiem pasažieriem ar pārāk lielām somām
Īrijas zemo cenu aviosabiedrība "Ryanair" plāno palielināt bonusus saviem darbiniekiem par pieķertiem pasažieriem, kas mēģinājuši ienest lidmašīnās pārāk lielu rokas bagāžu.
Uzņēmuma vadītājs Maikls O'Līrijs paziņoja, ka viņš "nekādā ziņā neatvainojas" par to, ka tiek pieķerti cilvēki, kuri "apkrāpj sistēmu".
O'Līrijs preses konferencē Londonā sacīja reportieriem, ka aviosabiedrība plāno no novembra palielināt bonusus personālam pie iekāpšanas vārtiem, kas pārtver pasažierus ar pārāk lielu rokas bagāžu, no 1,50 eiro līdz 2,50 eiro par somu.
Paredzēts arī atcelt maksimālo robežu šādiem bonusiem, kas bija 80 eiro mēnesī.
Pasažieriem, kas lido ar "Ryanair" lidmašīnām, ir jāievēro stingri bagāžas noteikumi. Ja pasažieris aiznesis pārāk lielu somu līdz iekāpšanas vārtiem, par tās ievietošanu bagāžas nodalījumā paredzēts piemaksāt līdz 87 eiro.
Viszemākā biļetes cena ietver tikai vienu nelielu somu, kuru iespējams novietot zem priekšējā sēdekļa.
"Es nekādā ziņā neatvainojos par to. Es gribu, lai mūsu cilvēki uz zemes pieķertu cilvēkus, kuri apkrāpj sistēmu," sacīja O'Līrijs.
"Es vēl arvien brīnos par to, cik daudz cilvēku ar mugursomām vēl domā, ka viņi izkļūs caur vārtiem un mēs nepamanīsim šo mugursomu. Mēs to pamanīsim, un jūs samaksāsiet par šo mugursomu," piebilda "Ryanair" vadītājs.
O'Līrijs sacīja, ka no apmēram 200 000 pasažieru gadā tiek iekasētas bagāžas nodevas pie iekāpšanas vārtiem, tāpēc "mums ir jādara vairāk, lai tiktu galā ar viņiem".
"Ryanair" no pērnā gada aprīļa līdz šī gada martam pārvadāja 200 miljonus pasažieru.
"Mēs gribam, lai visi ievērotu noteikumus. Ja jūs ievērojat noteikumus, nav nekādu problēmu. Mēs vadām ļoti efektīvu, ļoti pieejamu, ļoti zemu cenu aviosabiedrību, un mēs negrasāmies ļaut kādam stāties mums ceļā," sacīja O'Līrijs.