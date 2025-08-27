Auto eksperts sniedz padomus skolniekiem par drošu pārvietošanos pilsētu satiksmē
Līdz 1. septembrim atlicis pavisam nedaudz, tāpēc kopā ar DBS autoskolas direktoru Jāni Vanku atkārtosim pāris padomus drošam ceļam uz skolu.
Jānis Vanks: “Šis gads ir īpaši aktīvs ceļu būves jomā, tāpēc gaidāma daudz apgrūtinātāka satiksme.” Jau tagad ir skaidrs, ka septembrī ikvienam braucienam būs jāieplāno vairāk laika. “Pirmajās septembra dienās vajag paņemt kārtīgu rezervi, un tad skatīties, cik brīva laika braucienam vēl paliek. Es teiktu, ka papildus 20 minūtes šogad varētu būt “par īsu”, uzsver eksperts.
Lai viss ritētu gludi, vecākiem vajadzētu instruēt bērnus kā skolu sasniegt pa visdrošāko ceļu. “Īsākais ceļš nereti nemaz nav drošākais. Un atgādinājums mobilitātes rīku lietotājiem - uz trotuāra gājējs ir karalis,” atgādina Vanks. Šķērsojot ielu pat pie zaļās gaismas, gājēja pienākums ir pārliecināties par drošību, nevis neatņemoties blenzt telefonā. ”Telefoni, austiņas, kapuces nav savienojami ar satiksmes drošību,” saka Vanks. “Izkāpšana no telefona” ir tikai pašu gājēju labā, jo rudens sākumā satiksme joprojām ir ļoti strauja.