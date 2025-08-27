“Lauki grimst ūdenī, bet Rīga mūs neatbalsta” - zemnieki dusmīgi par domes lēmumu
Laikā, kad lauksaimniecība piedzīvo smagu krīzi, Rīgas dome ir noraidījusi biedrības “Zemnieku saeima” lūgumu ražas novākšanas periodā – no 22. jūlija līdz 1. novembrim – atļaut smagajam transportam ar graudiem un rapsi uz Rīgas ostu pārvietoties noteiktos maršrutos visu diennakti. Biedrības “Zemnieku saeima” valdes priekšsēdētājs Juris Lazdiņš uzsver: “Ja Rīgas Brīvostai lauksaimnieki nav vajadzīgi, acīmredzot mums jādomā par kravu pārvirzīšanu uz citām Latvijas ostām.”
Rīgas valstspilsētas pašvaldība šo lūgumu noraidījusi, aizbildinoties ar pilsētā notiekošajiem būvdarbiem un satiksmes ierobežojumiem. Zīmīgi, ka iepriekšējos gados dome ir spējusi atbalstīt lauksaimniekus un ar īslaicīgiem izņēmumiem nodrošinājusi iespēju nogādāt izaudzēto ražu uz ostu arī ārpus noteiktā laika ierobežojumiem.
Biedrības “Zemnieku saeima” valdes priekšsēdētājs Juris Lazdiņš: “Esam pārsteigti par šādu Rīgas domes lēmumu. Lauksaimniecība šobrīd saskaras ar pēdējo gadu laikā lielāko krīzi. Lauki Latvijā grimst ūdenī, ražas novākšana ir apgrūtināta, un sliktie laikapstākļi atstās negatīvu ietekmi uz tās apjomiem un kvalitāti. Brīdī, kad jebkuras institūcijas atbalsts ir vitāli svarīgs, mūsu valsts galvaspilsētas vadība ir nostājusies pret lauksaimniekiem un atteikusies sniegt palīdzību, kādu šajā gada posmā allaž esam saņēmuši no iepriekšējām domes administrācijām. Mēs cienām pilsētas vajadzības, bet sagaidām cieņu arī pret valsts stratēģiski nozīmīgāko nozari – lauksaimniecību.”
Biedrība arī norāda, ka lauksaimnieki respektē ierobežojošas ceļa zīmes Rīgas ostā, kas attiecas uz kravas automašīnām. Diemžēl problēmas rada papildzīmes, kas aizliedz iebraukt ostā visiem transportlīdzekļiem, tostarp tiem, kas ved produktu uz ostu noteiktos laikos no rīta un vakarā.
J. Lazdiņš uzsver: “Katru gadu ražas laikā Rīgas pašvaldība ar izpratni izturējās pret lauksaimniecības nozari, mūs atbalstot un uz laiku atceļot šos ierobežojumus. Šobrīd, kad Latvijas zemnieks burtiski “ķer” minūtes, lai novāktu ražu, un daudzas saimniecības ir uz izdzīvošanas robežas, mūsu transports spiests gaidīt pie Rīgas, radot ļoti būtiskas problēmas ar plānošanu, nevajadzīgas dīkstāves un, protams, papildu izmaksas. Ja Rīgas Brīvostai lauksaimnieki nav vajadzīgi, acīmredzot mums būs jāplāno par kravu pārvirzīšanu uz citām Latvijas ostām. Tas nozīmē, ka Rīga ar šādiem lēmumiem šobrīd pati apzināti veicina graudu un rapšu eksporta aizplūšanu uz citām ostām, tādējādi zaudējot iespējas stiprināt savas ostas nozīmi un kapacitāti.”
Biedrība “Zemnieku saeima” joprojām cer, ka šis, valsts intereses degradējošais lēmums tiks atcelts, un to aizstās atļauja izmantot noteiktus maršrutus visas diennakts laikā, tādējādi atbalstot ne tikai lauksaimniekus, bet arī visu Latvijas tautsaimniecību kopumā.