Valainis: Tet un LMT darījumā viss norit saskaņā ar plānoto grafiku
Tehnoloģiju uzņēmumu SIA "Tet" un SIA "Latvijas mobilais telefons" (LMT) iegādes darījumā viss norit pēc plāna, sacīja ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS).
Valdība otrdien slēgtajā daļā skatīja Ekonomikas ministrijas (EM) sagatavoto informatīvo ziņojumu "Par darījuma attīstības progresu".
Valainis sacīja, ka nekādi lēmumi, kas saistīti ar "Tet" un LMT, netika pieņemti, bet tika sniegta informācija par progresu. Ministrs akcentēja, ka līdz septembra beigām būs izvēlēti konsultanti, kas palīdzēs īstenot darījumu.
Jau vēstīts, ka septembrī AS "Latvenergo" un Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC) plāno noslēgt līgumus ar konsultantiem, kuri palīdzēs darījumā ar Zviedrijas telekomunikāciju kompānijai "Telia" piederošo "Tet" un LMT kapitāldaļu izpirkšanu un stratēģiskā investora piesaisti.
LVRTC valdes priekšsēdētājs Ģirts Ozols intervijā aģentūrai LETA sacīja, ka konsultantu palīdzība ir nepieciešama trijos virzienos - "Tet" un LMT padziļinātajā izpētē jeb "due diligence", stratēģiskā investora piesaistē un darījuma strukturēšanā.
"Šobrīd darba grupā, kurā ir "Latvenergo", LVRTC un "Publisko aktīvu pārvaldītājs "Possessor"", esam izgājuši cauri procesam ar konsultantu uzrunāšanu, un šie uzņēmumi var sākt strādāt pie piedāvājuma sagatavošanas. Tos mēs sagaidām salīdzinoši ātri, pilnīgi noteikti vēl līdz augusta beigām. Tad attiecīgi mēs strādāsim pie izvērtējuma, lai nonāktu pie līgumiem," sacīja Ozols.
Pēc līguma noslēgšanas ar konsultantiem divu divarpus mēnešu laikā tiek sagaidīts, ka tiks saņemta informācija, ar kuru tālāk strādāt, lai noslēgtu darījumu ar "Telia".
"Līdz ar to decembra sākums aptuveni ir tas laiks, kad mums ir pietiekami skaidri lielie bloki un attiecīgi mēs varam pieņemt jau kaut kādus iekšējos lēmumus," pauda Ozols.
Jautāts, vai patiesībai atbilst informācija, ka "Telia" piederošo daļu cena ir 500-600 miljoni eiro, "Latvenergo" valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Čakste atbildēja, ka ar "Telia" ir noslēgts līgums un šādu informāciju atklāt nevar. Taču finanšu dati par "Tet" un LMT visiem ir pieejami, tādēļ katrs pats var veikt kalkulācijas par kapitāldaļu vērtību.
"Telia" ir parakstījusi saprašanās memorandu ar Latviju, "Latvenergo" un LVRTC par visu tai piederošo "Tet" un LMT akciju pārdošanu. Pušu mērķis ir parakstīt galīgo vienošanos līdz 2025.gada beigām, un plānots, ka darījums tiks pabeigts 2026.gada pirmajā pusgadā.
Pašlaik valstij SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs "Possessor"" personā pieder 51% "Tet" daļu, bet "Telia" meitasuzņēmumam "Tilts Communications" - 49% "Tet" daļu. Savukārt LMT kapitālā kopumā 49% pieder "Telia" un tās meitaskompānijai "Sonera Holding", Latvijas pusei ar LVRTC starpniecību pieder 23%, "Tet" - 23%, bet "Possessor" - 5%.
Pēc "Telia" piederošo daļu izpirkšanas un stratēģiskā investora piesaistes, visām darījumā iesaistītajām pusēm - "Latvenergo", LVRTC, "Possessor" un stratēģiskajam investoram - varētu piederēt apmēram 25% no abu uzņēmumu kapitāldaļām, atklāja Čakste un Ozols.