Bizness un ekonomika
Šodien 10:50
Latvijas lielākā banka paziņo klientiem, ka viņu nākotnes pensijas palielināsies par desmitiem tūkstošu eiro
Swedbank ir nosūtījusi saviem klientiem šādu vēstījumu: no 1. augusta ir ievērojami samazinātas 2. līmeņa pensiju plānu komisijas maksas — līdz pat 30%. Šis ir lielākais komisijas maksu samazinājums bankas pensiju plānu vēsturē.
Jaunās komisijas maksas par pensiju plāna pārvaldīšanu tagad ir no 0,27% līdz 0,30% (atkarībā no izvēlētā plāna).
"Zemākas komisijas maksas nozīmē lielāku uzkrāto kapitālu jūsu nākotnes pensijai," apliecina banka. Katrs ietaupītais eiro paliek uzkrājumos un ļauj kapitālam augt straujāk.
Banka min šādu piemēru. Ja jūs saņemat algu 1000 EUR pirms nodokļu nomaksas, tad katru mēnesi pensiju uzkrājumu fondā tiek nosūtīti 5% (50 EUR). Gada laikā tas veido 600 EUR. Pateicoties samazinātajām komisijas maksām, uzkrātā summa ilgtermiņā palielināsies par 3–5%. "Tie varētu būt desmitiem tūkstošu eiro, ko jūs varētu saņemt, aizejot pensijā," saka zviedru baņķieri.