Latvijas iedzīvotāji arvien biežāk izvēlas maksāt ar karti
Latvijā ar maksājumu kartēm šogad pirmajā pusgadā veikti bezskaidras naudas norēķini 5,193 miljardu eiro apmērā, kas ir par 6,8% jeb 328,966 miljoniem eiro vairāk nekā 2024. gada attiecīgajā periodā, liecina Latvijas Bankas publiskotie dati.
Savukārt skaidra nauda 2025. gada pirmajos sešos mēnešos ar maksājumu kartēm izņemta 2,426 miljardu eiro apmērā, kas ir par 2,8% jeb 70,65 miljoniem eiro mazāk nekā gadu iepriekš.
Dati liecina, ka veikalos ar maksājumu kartēm šogad pirmajā pusgadā veikti norēķini 3,464 miljardu eiro apmērā, kas ir par 7,6% vairāk nekā 2024. gada pirmajā pusgadā, tostarp apģērbu veikalos - 254,007 miljonu eiro apmērā, kas ir par 3,8% vairāk nekā gadu iepriekš, mazumtirdzniecības veikalos - 2,052 miljardu eiro apmērā, kas ir pieaugums par 7,8%, bet pārējos veikalos - 1,158 miljardu eiro apmērā, kas ir kāpums par 8,2%.
Norēķini ar maksājumu kartēm par vieglajām automašīnām un citiem transporta līdzekļiem šogad pirmajā pusgadā veidoja 404,276 miljonus eiro, kas salīdzinājumā ar 2024. gada pirmo pusgadu ir kritums par 1,9%, bet norēķini par transporta pakalpojumiem veikti 241,883 miljonu eiro apmērā, kas ir samazinājums par 7,1%.
Tajā pašā laikā norēķini ar maksājumu kartēm par profesionālajiem pakalpojumiem 2025. gada pirmajā pusgadā veidoja 190,41 miljonu eiro, kas ir pieaugums par 11,2% salīdzinājumā ar 2024. gada pirmo pusgadu, bet par izklaidi - 107 miljonus eiro, kas ir par 0,8% mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn.
Savukārt maksājumi ar norēķinu kartēm aviokompānijām šogad pirmajos sešos mēnešos veidoja 88,855 miljonus eiro, kas ir par 4,5% vairāk nekā pērn pirmajos sešos mēnešos, maksājumi viesnīcās un citās apmešanās vietās - 82,085 miljonu eiro apmērā, kas ir par 9,2% vairāk nekā pirms gada, bet komunālie pakalpojumi ar maksājumu kartēm apmaksāti 54,076 miljonu eiro apmērā, kas ir par 17,3% vairāk nekā 2024. gada pirmajā pusgadā.
Par remonta pakalpojumiem šogad pirmajā pusgadā ar maksājumu kartēm veikta samaksa 28,083 miljonu eiro apmērā, kas ir par 7,4% vairāk nekā pagājušā gada pirmajā pusgadā, par auto nomu ar maksājumu kartēm veikta samaksa 19,369 miljonu eiro apmērā, kas ir pieaugums par 25,7%, bet par lauksaimniecības pakalpojumiem - 13,339 miljonu eiro apmērā, kas ir pieaugums par 11,8%.