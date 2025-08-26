15 gadi Latvijā. "Krown" korporācijas boss viesojas Rīgā
Kanādas uzņēmuma Krown Corporation pretrūsas apstrāde Latvijā ir pazīstama gadus 10 vai 15, taču TV Autoziņām ne reizi nebija gadījies sastapt pašus Krown pārstāvjus no Ziemeļamerikas. Viesojoties Rīgā, Krown viceprezidents Džeremijs Jungs piekrita īsai intervijai, kurā izskaidroja pretrūsas formulas darbības principu un palielīja arī Krown Latvija.
Džeremijs Jungs (Jeremy Young), "Krown Corporate Inc." izpilddirektors: " Esmu lepns par to, kā viņi pārstāv mūsu zīmolu Eiropā. Sadarbojamies ar viņiem jau gandrīz 15 gadus, un šī ir mana pirmā iespēja atbraukt un novērtēt paveikto šeit un visā Baltijā. Tas ir brīnišķīgi, ko viņiem izdevies īstenot."
Kāda ir galvenā "Krown" atšķirība no citiem pretrūsas līdzekļiem?
Ir daudzi pārklājumi uz vaska vai darvas bāzes, ko izmanto automašīnām. Tie izskatās labi, taču šo materiālu izaicinājums ir mitruma piesaiste metālam, un tas laika gaitā pat paātrina koroziju. Mūsu produktā izmantota pilnīgi cita tehnoloģija. Tas izstrādāts tā, lai ķīmiski saistītos ar metālu un laika gaitā izspiestu mitrumu un apturētu koroziju. Saturs laika gaitā ir pamazām mainīts, un pat tas Krown, ko puiši izsmidzina uz mašīnām šodien atšķiras no tā, ko izmantojām pirms gada.