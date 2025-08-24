Pēc klientu sūdzībām Veselības inspekcija aptur “Citrus SPA” darbību Jēkabpilī
Sociālajos tīklos plašu rezonansi izraisījis rīdzinieces Lienes Hermanes stāsts par negatīvo pieredzi atpūtas kompleksā “Citrus SPA” Jēkabpilī. Solītās divu stundu relaksācijas vietā viņa saskārās ar netīrām telpām, asu smaku un pat dzīvnieku fekālijām, raksta "Jēkabpils Laiks".
Hermane norāda, ka jau sieviešu ģērbtuvē valdījis nepatīkams aromāts un sajūta, ka telpas sen nav koptas. Grīdas bijušas netīras, pilnas ar matiem un pleķiem, bet vislielāko šoku radījusi tvaika pirts – tajā valdījusi spēcīga urīna smaka un bijis redzams pelējums.
Dāvanu karti vizītei bija sagādājis uzņēmums SIA “Lieliska dāvana”, kura aprakstā solīta “neatkārtojama relaksācija”. Pēc klientu atsauksmēm gan “Lieliska dāvana”, gan SIA “Dāvanu Serviss” jau izņēmuši “Citrus SPA” no sava piedāvājuma un aicina klientus kartes apmainīt pret citu pakalpojumu.
Pēc sūdzības saņemšanas Veselības inspekcija 21. augustā veica pārbaudi uz vietas un konstatēja norādītās neatbilstības – higiēnas problēmas un grauzēju klātbūtni. Tādēļ pieņemts lēmums apturēt centra darbību līdz trūkumu novēršanai. Inspekcija atzīst, ka sūdzības par šo objektu saņemtas arī 2023. un 2024. gadā, bet šāda veida darbības apturēšana Latvijā piemērota pirmo reizi pēdējo divu gadu laikā.
Ūdens relaksācijas centrs pieder uzņēmumam SIA “Reāls”, kura valdes loceklis Modris Lācis publiski situāciju komentēt atteicās, taču rakstiskā paziņojumā atvainojies klientiem un solījis, ka “Citrus SPA” stāsts vēl turpināsies. Pašlaik komplekss ir slēgts, bet tā nākotne neskaidra – īpašums tiek piedāvāts pārdošanai, un izskanējušas arī idejas par iespējamu Jēkabpils pašvaldības iesaisti.