Rīga ir vienīgā Baltijas jūras galvaspilsēta, kurā nav prāmju satiksmes
Vai tūrisms un viesmīlība Latvijā ir pamirusī ekonomikas zona?
Vai prāmju satiksmei būt? Uz šiem un citiem jautājumiem TV24 raidījumā “Naudas cena” atbildi centās rast Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra direktors Fredis Bikovs, Latvijas tūrisma aģentu un operatoru asociācijas valdes priekšsēdētājs, Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas valdes loceklis biznesa augstskolas "Turība" docents Ēriks Lingebērziņš un tūrisma eksperts, travelnews.lv vadītājs Aivars Mackevičs.
“Rīgai šobrīd trūkst prāmja līnijas, Rīga ir vienīgā no Baltijas jūras galvaspilsētām, vienīgā osta, kurā nav prāmja. Un tas nav smieklīgi,” norāda Mackevičs. “Ja atceramies, 2019.gadā “Tallink” līnijā Rīga-Stokholma pārvadāja gandrīz 800 000 pasažieru! Un tie nebija tikai tūristi.” Prāmja līnijas noderīgumu, ko nereti nesaprotot politiķi, apliecina fakts, ka prāmja pakalpojumus izmantoja ne tikai tūristi vai izklaižu cienītāji, bet arī Stokholmas uzņēmēji, piemēram, viesnīcu īpašnieki, kuri bija izrēķinājuši, ka vest ar prāmi mazgāt veļu, kas savākta no viesnīcām un mazgāt to Rīgā ir ekonomiski izdevīgāk nekā Zviedrijā. Arī bukletu, katalogu izgatavošana Rīgā bijusi lētāka un prāmja līnija lieti noderēja to pārvadāšanā. “Mazajam biznesam prāmju līnija bija ļoti izdevīga, noderīga,” viņš piebilst. Savukārt tiem, kuriem patika ceļot ar automašīnām, prāmis bijis ļoti ērts transporta līdzeklis, lai nokļūtu Rīgā un tālāk ar savu auto ceļotu pa Latviju.
Tam, ka ostas pilsētā Rīgā prāmja līnijai jābūt, piekrīt arī Bikovs un stāsta, ka ir uzrunāti vairāki operatori. Taču, viņaprāt, prāmis neko būtiski nemainīs tūrisma jomā. “Šobrīd Rīgā ir daudz zviedru tūristu, vairāk pat nekā Tallinā, kur ir prāmis. Zviedri pie mums ierodas ne jau ar prāmi, bet gan lidmašīnām,” tā Bikovs. “Ja skatāmies pēc statistikas un no vēstures, tad cilvēki, kuri lielākoties brauca ar “Tallink”, bija mūsu pašu tautieši viesstrādnieki vai brīvdienu izklaides cienītāji. Nedomāju, ka tas kaut ko radikāli mainīs.”