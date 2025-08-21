"airBaltic" ievēlē jaunos padomes locekļus - Amtmani un "Lufthansa" pārstāvi Feierzengeru
Šodien, 21.augustā, Latvijas lidsabiedrības “airBaltic” akcionāru sapulcē par uzņēmuma padomes pagaidu locekli ievēlēta Ruta Amtmane, bet par padomes locekli, kas pārstāvēs akcionāru “Lufthansa Group” ar pilnvaru laiku uz trim gadiem, ievēlēts Dr. Aleksandrs Feierzengers (Alexander Feuersänger).
Darbu “airBaltic” padomē turpina tās priekšsēdētājs Andrejs Martinovs, kā arī padomes locekļi Jurģis Sedlenieks un Lars Tūsens (Lars Thuesen).
“”airBaltic” padomes sastāva papildināšana ar jomas profesionāļiem no Latvijas un stratēģiskā investora puses ir nozīmīgs solis lidsabiedrības tālākajā attīstībā. Esmu pārliecināts, ka padomes paplašinājums sniegs būtisku pienesumu padomes darbā. Tas nostiprinās airBaltic konkurētspēju un ilgtermiņa izaugsmi,” uzsver satiksmes ministrs Atis Švinka.
Rutai Amtmanei ir vairāk nekā 20 gadu vadības pieredze juridiskos, atbilstības un korporatīvās pārvaldības amatos banku un finanšu pakalpojumu nozarē. Pašreiz viņa ieņem padomes priekšsēdētājas vietnieces amatu AS “APF Holdings”, pirms tam bijusi valdes locekle AS “Industra Bank”, ieņēmusi dažādus vadošus amatus AS “Reverta” (iepriekš AS “Parex banka), SIA “DNB Līzings”, AS “DNB banka”. Amtmanei ir maģistra grāds tiesību zinātnē, kas iegūts Latvijas Universitātē un bakalaura grāds tiesību zinātnē, kas iegūts Biznesa institūtā “RIMPAK Livonija”.
Dr. Aleksandram Feierzengeram ir vairāk nekā 20 gadu vadības pieredze aviācijas nozarē, īpaši flotes pārvaldībā, lidaparātu apkopē un produktu attīstībā. Pašlaik viņš ieņem vecākā viceprezidenta amatu “Lufthansa Group” flotes pārvaldībā un ir valdes loceklis uzņēmumos “Ameco Beijing” un “German Operating Aircraft Leasing”. Iepriekš Dr. Feierzengers ieņēmis vadošus amatus “Lufthansa Technik”. Viņš ir ieguvis doktora grādu aeronautikā “ISAE-SUPAERO” Tulūzā, kā arī maģistra grādu aviācijas un kosmosa inženierijā Āhenes Universitātē un Imperiālajā koledžā Londonā. Papildus viņš ir apguvis vadības izglītības programmas Kolumbijas Biznesa skolā un “IMD” Biznesa skolā.
Padomes pilnvaru termiņš sāksies dienā, kad Uzņēmumu reģistrā tiks apstiprināts “airBaltic” pamatkapitāla palielinājums.
Stratēģiskā investora iesaistes process Latvijas nacionālajā lidsabiedrībā “airBaltic” ir noslēdzies 20.augustā, pusēm parakstot vienošanos par grozījumiem sākotnējā investīciju līgumā, lai nodrošinātu investīcijas pabeigšanu.