Aigara Kesenfelda ģimenes uzņēmums ievērojami palielina līdzdalību "INDEXO"
Uzņēmēja Aigara Kesenfelda ģimenes investīciju uzņēmums AS "ALPPES Capital" palielinājis savu līdzdalību "INDEXO" līdz 8,71%.
Papildus tam investīciju uzņēmuma "ALPPES Capital" pārstāvji ir informējuši "INDEXO", ka ir piedalījušies arī pēdējā uzņēmuma akciju emisijas kārtā, kas ilga no 8. līdz 15. augustam. Pilnībā pabeidzot šo akciju emisijas darījumu, paredzams, ka "ALPPES Capital" vēl vairāk palielinās savu dalību "INDEXO".
Investīciju uzņēmuma "ALPPES Capital" pārstāvji norāda, ka pozitīvi vērtē "INDEXO" plānus izteikt piedāvājumu "INDEXO" un "DelfinGroup" akciju apmaiņai. "ALPPES Capital" pašlaik pieder 18.23% "DelfinGroup" akciju. Investīciju uzņēmums plāno pieņemt "INDEXO" izteikto piedāvājumu, konvertējot visas tam piederošās "DelfinGroup" akcijas uz jaunām "INDEXO" akcijām, tādējādi potenciāli vēl vairāk palielinot savu līdzdalību "INDEXO". Investīciju uzņēmums "ALPPES Capital" ir pārliecināts, ka tieši akciju apmaiņa gan "INDEXO" akcionāriem, gan visiem esošajiem DelfinGroup akcionāriem nodrošinās vislielāko kapitāla pieaugumu ilgtermiņā.
Investīcijas "INDEXO" ir "ALPPES Capital" ilgtermiņa finanšu investīcija, apliecinot uzticību esošajai "INDEXO" vadības komandai un uzņēmuma attīstības vīzijai. "ALPPES Capital" arī turpmāk plāno piedalīties nākamajās "INDEXO" kapitāla piesaistes kārtās ar mērķi panākt, ka uzņēmuma kapitāls un pelnītspēja sasniedz optimālu un ilgtspējīgu līmeni, kas ļautu sekmīgi attīstīt un izplatīt esošos pakalpojumus, kā arī attīstīt jaunus.
Investīciju uzņēmums "ALPPES Capital" ir saņēmis Latvijas Bankas atļauju iegūt tiešu būtisku līdzdalību, savukārt Aigars Kesenfelds saņēmis atļauju iegūt netiešu būtisku līdzdalību IPAS "INDEXO". Vienlaikus Eiropas Centrālā banka ir devusi piekrišanu Aigaram Kesenfeldam un "ALPPES Capital" iegūt netiešu būtisku līdzdalību INDEXO Bankā.
AS "ALPPES Capital" ir daudznozaru uzņēmēja Aigara Kesenfelda ģimenes investīciju uzņēmums, kura darbības mērķis ir audzēt kapitālu ilgtermiņā. Investīciju uzņēmuma galvenie ieņēmumu avoti ir dividenžu un procentu ieņēmumi, kuri saņemti no radniecīgajiem un asociētajiem uzņēmumiem. 2024. gadā AS "ALPPES Capital" strādāja ar 74,8 miljonu peļņu, uzņēmuma pašu kapitāls 2024. gada beigās bija 143,9 miljoni eiro.