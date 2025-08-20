Kalvītis norāda, ka "Energy Investments" tuvākajā laikā grasās atpirkt vairāk nekā 97% "Latvijas gāzes" akciju
"Latvijas gāzes" valdes priekšsēdētājs Aigars Kalvītis norāda, ka AS "Latvijas gāze" valdes locekļu speciālā mērķa kompānija SIA "Energy Investments" līdz gada beigām grasās atpirkt vairāk nekā 97% "Latvijas gāzes" akciju.
Viņš teica, ka "Energy Investments" ir atpirkusi 28,97% "Rietumu bankai" piederošo "Latvijas gāzes" akciju, kļūstot par īpašnieci 70,08% uzņēmuma.
Savukārt iepriekš SIA "Haupas" piederošos 6,15% "Latvijas gāzes" akciju un "Investment Company Sarl" piederošos 5% akciju iegādājusies advokāta Armanda Stroda kontrolētā SIA "Energo Management", kam tagad pieder 11,15% "Latvijas gāzes" akciju.
Jautāts, vai plānots iegādāties arī atlikušās "Latvija gāzes" akcijas, Kalvītis teica, ka mazāk nekā 3% ir publiskā piedāvājuma akcijas, ko neļāva atsavināt, izejot no biržas, bet pārējos vairāk nekā 97% "Energy Investments" plāno iegādāties līdz šī gada beigām.
Informācija "Latvijas gāzes" mājaslapā liecina, ka 70,08% uzņēmuma daļu pieder "Energy Investments", 11,15% - "Energo Management", 16% - SIA "Itera Latvija", bet 2,77% - pārējiem akcionāriem.
"Firmas.lv" informācija liecina, ka mainījies arī "Latvijas gāzes" valdes un padomes sastāvs. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs vēl arvien ir Kalvītis un valdes loceklis ir Egīls Lapsalis, bet valdē vairs nav Deniss Jemeļjanovs un Elita Dreimane.
Savukārt uzņēmuma padomē ir atkārtoti iecelts Valentīns Bļugers un Guntars Reidzāns, bet kā jauni padomes locekļi ir iecelti Aivars Strakšas un Lietuvas pilsonis Ričards Matijošaits. Padomē vairs nav Nikolajs Dorofejevs un Edgars Buncis.
Jau ziņots, ka 2023.gada rudenī "Energy Investments" vadības izpirkuma procesā iegādājās 28,97% "Latvijas gāzes" akciju no Luksemburgas investīciju fonda "Marguerite Gas II".
Lai rastu līdzekļus akciju nākamajiem iegādes posmiem, "Energy Investments" šīs "Latvijas gāzes" akcijas atsavināja ar atpakaļpirkuma tiesībām "Rietumu bankai". Līgums paredzēja atpirkuma nosacījumus trīs gadu laika periodam.
Pērn novembrī "Energy Investments" un Lietuvas kompānija "Haupas" iegādājās Krievijas uzņēmumam "Gazprom" iepriekš piederošos 34% "Latvijas gāzes" akciju no Omānas uzņēmuma "Qudrah International SPC". Tostarp "Energy Investments" iegādājās 27,85% "Latvijas gāzes" akciju, bet "Haupas" - 6,15%.
Šogad jūlijā "Energy Investments" iegādājās Vācijas valsts uzņēmumam "Uniper Ruhrgas International" piederošos 18,26% "Latvijas gāzes" akciju.
"Energy Investments" periodā no 2023.gada 24.augustā līdz 2024.gada 31.decembrim ieņēmumus no pamatdarbības neguva un cieta zaudējumus 19,746 miljonu eiro apmērā.
"Energy Investments" reģistrēta 2023.gada augustā, un tās pamatkapitāls ir 2800 eiro. Uzņēmumam ir divi īpašnieki - Kalvītis (85% daļu) un Lapsalis (15% daļu).
"Firmas.lv" informācija liecina, ka "Energo Management" reģistrēta 2017.gadā, un tās pamatkapitāls ir 70 000 eiro. Uzņēmums 2024.gadā strādāja bez apgrozījuma un ar 6940 eiro zaudējumiem. "Energo Management" vienīgais īpašnieks ir AS "Ieguldījumu projekti", kam ir divi īpašnieki - Strods (78,06%) un Miķelis Lapše (21,94%).
"Latvijas gāzes" apgrozījums 2024.gadā bija 91,068 miljoni eiro, kas ir par 43% mazāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmums strādāja ar peļņu 13,234 miljonu eiro apmērā pretstatā zaudējumiem gadu iepriekš
"Latvijas gāzes" pamatkapitāls ir 55,86 miljonu eiro apmērā. "Latvijas gāze", pēc kompānijas mājaslapā minētās informācijas, nodrošina dabasgāzes vairumtirdzniecību un pārdošanu biznesa klientiem Latvijā, Igaunijā, Lietuvā un Somijā. Tāpat kompānija Latvijā tirgo dabasgāzi mājsaimniecībām.