VID skaidro, kādēļ ikgadējais nodokļu pārskats joprojām nav pārbaudāms
Valsts ieņēmumu dienestam (VID) ir ar Valsts kontroli (VK) saskaņots plāns ikgadējā nodokļu pārskata necaurredzamības novēršanai, kas patlaban tiek īstenots.
Dienestā atzīst, ka VK pamatoti norāda uz izaicinājumiem ikgadējā nodokļu pārskata sagatavošanā un tajā pastāvošajiem ierobežojumiem. VID skaidro, ka to pilnīgai novēršanai ir nepieciešama turpmāka Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmas (MAIS) attīstība, kas savukārt prasa papildu finanšu resursus.
VID vērš uzmanību, ka valsts budžeta plānošanu veic, pamatojoties uz iepriekšējo gadu budžeta izpildi, un VID ikgadējā nodokļu pārskata veidlapā "Budžeta izpildes pārskats", kas ir sagatavojams pēc naudas plūsmas principa, neprecizitātes netika konstatētas.
Vienlaikus VID uzsver, ka 2024.gadā ir veikts nozīmīgs darbs, lai nodrošinātu pārskata kvalitātes uzlabošanos - turpināta MAIS un Datu noliktavas sistēmas funkcionalitātes izstrāde, īpaši nodokļu grāmatvedības sadaļā, pilnveidojot nodokļu grāmatvedības iekšējās kontroles sistēmu un analītisko uzskaiti, izstrādājot un ieviešot vairākus grāmatvedības kontroles pārskatus, tostarp inventarizācijas pārskatus, un nodrošinot manuālo grāmatojumu atsegumu.
VID informē, ka šobrīd turpinās konstatēto neprecizitāšu novēršana un vairāku grāmatvedības kontroļu izstrāde.
VID ir precīzs rīcības plāns, kas saskaņots ar Valsts kontroli - daļa sniegto ieteikumu jau ir ieviesti vai daļēji ieviesti, bet daļa - atbilstoši noteiktajiem termiņiem - ir ieviešanas procesā, skaidro VID.
Papildus turpinās konstatēto neprecizitāšu novēršana un MAIS Nodokļu grāmatvedības funkcionalitātes pilnveidošana, tostarp grāmatvedības kontroles pārskatu izstrāde, kas uzlabos VID administrēto valsts budžeta ieņēmumu grāmatvedības uzskaites un VID ikgadējā nodokļu pārskata kvalitāti, informē VID.
Jau ziņots, ka VK kārtējo reizi ar iebildēm noslēgusi ikgadējo finanšu revīziju par konsolidēto saimnieciskā gada pārskatu, un būtiskākais iebilžu iemesls ir VID ikgadējais nodokļu pārskats, kas joprojām nav pārbaudāms.
VK norāda, ka MAIS joprojām ir neatrisinātas problēmas, kas liedz revidentiem gūt atbilstošus pierādījumus par VID nodokļu pārskatā iekļauto informāciju.
Kā skaidro VK padomes locekle Ilze Bādere, jau kopš 2015.gada VK uzsver MAIS nozīmīgumu korekta VID nodokļu pārskata sagatavošanā. MAIS izstrāde bija viens no uzkrāšanas principa ieviešanas projekta nozīmīgākajiem posmiem. Pēc Bāderes paustā, tieši šai sistēmai bija jānodrošina nodokļu ieņēmumu grāmatošana un uzskaite, saņemot VID administrētos nodokļu maksājumus vienotajā nodokļu kontā un attiecinot tos pret nodokļu maksātāju saistībām konkrētajā brīdī un atbilstošajā pārskata periodā.
"Lai gan VID ir veicis uzlabojumus MAIS, tomēr VID nodokļu pārskats joprojām nav pārbaudāms. Arī šajā revīzijā revidenti konstatēja, ka atkārtojas jau iepriekš atklātās kļūdas, kā arī atklāja jaunas uzskaites problēmas," norāda VK padomes locekle.
Kā skaidro revīzijas veicēji, kopš 2021.gada VID administrētie valsts budžeta maksājumi MAIS tiek uzskaitīti saskaņā ar uzkrāšanas principu. Tomēr ikgadējais VID nodokļu pārskats, kas šīs uzskaites rezultātā tiek sagatavots, jau kopš tā pirmreizējās sagatavošanas 2021.gadā nav bijis pārbaudāms MAIS problēmu dēļ - nebija iespējams iegūt analītiskos datus sadalījumā pa nodokļu maksātājiem, tika konstatētas algoritmu kļūdas un citas nepilnības.
Šogad papildus šī pārskata sagatavošanas pareizības pārbaudēm VK vērtēja arī MAIS projekta virzību. Kopumā tika izskatīti 613 problēmu pieteikumi un izmaiņu pieprasījumi, tostarp atklājot tādus problēmu pieteikumus, kas nav atrisināti jau kopš 2023.gada. Tomēr būtiskākie pārmetumi nav par informācijas sistēmu izmaiņu pārvaldību, bet gan par veidu, kā tiek strādāts ar identificētajām problēmām un kļūdām.
VK ieskatā VID ar šo jautājumu strādā nepietiekami, tostarp nepietiekams esot arī darbs ar problēmu un kļūdu cēloņiem un ietekmes apzināšanu, piemēram, novēršot kļūdu konkrēta nodokļu maksātāja līmenī, bet nevērtējot kļūdas atkārtošanās iespējamību citiem nodokļu maksātājiem. Arī šogad revidenti konstatēja gan informācijas nesakritības, gan manuāli veiktas korekcijas, gan nepilnības analītiskajā uzskaitē. Tāpēc arī šogad attiecībā uz VID nodokļu pārskatu pastāv būtiski apjoma ierobežojumi, proti, pēc veiktajām revīzijas procedūrām nav iespējams noteikt, vai pārskatā ir veicami labojumi, un, ja ir, tad kādā apmērā, informē VK.
Kā norāda Bādere, MAIS līdz šim ir ieguldīts 31 miljons eiro, tomēr joprojām nav panākts, ka ar šīs informācijas sistēmas palīdzību varētu sagatavot pārbaudāmu nodokļu pārskatu. "Tāpēc aicinām nopietni izvērtēt MAIS attīstības perspektīvas, tostarp apsverot arī saistītus jautājumus, piemēram, caur nodokļu politikas attīstības un birokrātijas mazināšanas plānu lēcu apskatīties uz iespējām optimizēt nodokļu administrēšanas procesus," aicina VK padomes locekle.