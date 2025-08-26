Ilustratīvs attēls.
Tūrisms
Šodien 07:58
Divas populāras Eiropas aviokompānijas ieviesušas maksu par rokas bagāžu
Divas Eiropas aviokompānijas "KLM" un "Air France" plāno atcelt bezmaksas bagāžas pārvadāšanu. Tiks atļauts ņemt līdzi uz klāja tikai nelielu daudzumu personīgo mantu.
Tiek ziņots, ka maksimālie rokas bagāžas izmēri būs 40x30x15 cm. Par somu, kas pārsniedz šos parametrus, nāksies maksāt, raksta "NoviniLive". Izmaiņas stāsies spēkā 2025. gada 9. septembrī desmit vidēja attāluma maršrutos:
- Helsinki (Somija);
- Atēnas (Grieķija);
- Vīne (Austrija);
- Dublina (Īrija);
- Stokholma (Zviedrija);
- Turīna (Itālija);
- Florence (Itālija);
- Prāga (Čehija).
Tiek atzīmēts, ka tālsatiksmes reisu tarifi netiks mainīti. Ja pasažieri vēlēsies pievienot rokas bagāžu, viņi to varēs izdarīt, piemaksājot līdz četrām stundām pirms izlidošanas. Maksa būs sākot no 15 eiro par katru reisu.