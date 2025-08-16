"Līdz pat 148% dārgāk!" "Ryanair" brīdina, kuras ceļojumu aģentūras piemēro lielākos uzcenojumus
Zemo cenu aviokompānija "Ryanair" publicējusi augusta pētījumu, kas atklāj, kuras interneta ceļojumu aģentūras uzliek visaugstākos uzcenojumus "Ryanair" biļetēm un papildpakalpojumiem, tostarp sēdvietu rezervācijām.
Aviokompānija norāda, ka tādas vietnes kā "eDreams", "Tix", "Vola" un "Latamy" piedāvā cenas, kas ir pat līdz 148% augstākas nekā "Ryanair" oficiālajā mājaslapā. Šīs aģentūras neesot noslēgušas sadarbības līgumus ar "Ryanair", tomēr turpina pārdot biļetes ar ievērojamu uzcenojumu.
Kā piemēru "Ryanair" min Spānijas vietni "eDreams", kas par sēdvietas rezervāciju prasa no ceļotājiem 15,01 eiro, lai gan oficiālā cena par šādu pakalpojumu ir tikai 6,05 eiro – tas ir 148% liels uzcenojums. Tāpat 10 kg bagāža "eDreams" vietnē maksā 29,19 eiro, kamēr "Ryanair" mājaslapā – tikai 13,19 eiro, un šajā gadījumā uzcenojums ir 121%.
Arī citas vietnes piemēro būtiski augstākas cenas:
-
"Tix" piemēro uzcenojumu 44–59% robežās;
-
"Vola" – 47–72% robežās;
-
"Latamy" – 56–87% robežās.
"Šis augustā veiktais pētījums pierāda to, ka vairākas ceļojumu aģentūras, kas nav noslēgušas sadarbības līgumu ar "Ryanair", turpina maldināt klientus, piedāvājot [par mūsu pakalpojumiem] pārmērīgi augstas cenas, kas dažos gadījumos pārsniedz pat 148% no pakalpojumu reālās vērtības," teikts uzņēmuma preses paziņojumā.
Tikmēr aviosabiedrības pārstāvis Dara Breidijs uzsver, ka Eiropas Savienības valdības un patērētāju tiesību aizsardzības šai patērētājiem kaitīgajai praksei nepiegriež pienācīgu vērību.