Vai Āfrikas cūku mēris ietekmēs cūkgaļas cenas veikalu plauktos?
Āfrikas cūku mēris (ĀCM) Latvijā ir atkal aktualizējies, un šogad jau ceturtajā mājas cūku novietnē konstatēts šīs slimības gadījums. Tā ir ļoti lipīga un neārstējama dzīvnieku slimība, kas galvenokārt izplatās meža cūku populācijā, taču ar zāli, zābakiem vai dzīvniekiem nonāk arī piemājas saimniecībās, vēsta 360TV Ziņas.
Šogad ĀCM reģistrēts jau četrās novietnēs – Džūkstes, Glūdas, Iecavas un Ģibuļu pagastos, kur kopumā likvidēti gandrīz pieci tūkstoši dzīvnieku. Lai gan šis nav sliktākais gads slimības izplatībā (piemēram, 2018. gadā tika likvidēti 16,7 tūkstoši rukšu), tas joprojām rada negatīvas sekas.
Agroresursu un ekonomikas institūta vadošā pētniece Ingūna Gulbe norāda, ka galvenokārt cieš ražotāji un viņu peļņa, taču iedzīvotājiem par cūkgaļas sadārdzināšanos nav jāsatraucas. Tās iemesls ir tas, ka lielākā daļa cūkgaļas Latvijā tiek importēta no citām Eiropas valstīm, un cenas galvenokārt diktē kopējā situācija kontinentā, nevis vietējie faktori. Šobrīd cūkgaļas cenas ir stabilizējušās vasaras līmenī, un ĀCM izplatība tās neietekmēs.
Tomēr slimības izplatība atstāj savas sekas uz pašu cūkkopības nozari Latvijā. Latvijas Cūku audzētāju asociācijas vadītāja Dzintra Lejniece apstiprina, ka cūkkopības nozare samazinās.
"Ne visas saimniecības, kuras bija Āfrikas cūku mēra skartas, kurās tika likvidētas cūkas, ir atsākušas darbu. Ir daudzas saimniecības, kas ir sapratušas, ka viņas tomēr dažādu apsvērumu dēļ neatsāks nodarboties ar cūkkopību. Tas, protams, atstāj robu un cūkkopības nozare samazinās – gan fermu skaits, gan dzīvnieku skaits."
Pašlaik nav pieejama vakcīna vai citi medikamenti pret ĀCM. Lai gan šī slimība nav bīstama cilvēkiem, novietnēs, kur tā konstatēta, ir jālikvidē viss ganāmpulks.