Ko prot jaunais "Volkswagen" kravas furgons "Caddy Fleixible"?
Baltais "Volkswagen Caddy" ir un izskatās kā parasts kravas furgons "Caddy Cargo". Taču tā nosaukumā pavīd vārds "Flexible". Slīddurvīs ir logi, tātad tur jābūt arī kaut kādiem sēdekļiem. Taču šeit otrās rindas sēdeklis izgatavots kopā ar starpsienu, un visa konstrukcija ir salokāma uz priekšu un augšu.
Inovācijas būtība ir izturīga starpsiena, kas vienā piegājienā salokās un atlokās kopā ar sēdekli. Mīnuss - tas nav izņemams vai salokāms pa daļām.
Aizmugurējo durvju virām ir papildus fiksatori, kas ļauj atvāzt durvis 180 grādu leņķī. Ar paceltu sēdekli pat standarta Caddy kravas telpa ir vismaz kubikmetru pusotru liela. Tiesa gan, inovācijas maksā naudu. Šāda Caddy Cargo bāzes cena ir nedaudz virs 41 000 eiro, savukārt demonstrācijas automašīna maksā gandrīz 47 000. Citādi kā par funkcionālu Caddy kabīni dēvēt nevar. Pa vidu ir vismaz pieci dažādi nodalījumi plus plaukts uz paneļa un virs galvas. Ir arī virtuālais panelis un jaunā tipa centrālais ekrāns. Pietrūkst atpakaļskata kameras, kas nu jau ir bieži sastopama arī komercauto.
Runājot par dzinējiem, ir izvēle starp dīzeli un benzīnu. Tagad Caddy var dabūt arī ar lādējamu hibrīdu, kas var nobraukt 122 km ar elektrību. Jaunā Volkswagen Caddy Cargo Flexible testa noslēgumā nolēmu izmēģināt to automašīnas daļu, kas līdz šim karājās gaisā - aizmugurējos sēdekļus. Sēdēšana ir augsta, taču ir daudz vietas kājām, un ir trīs atsevišķas sēdvietas.