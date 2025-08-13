Arvien mazāk tūristu izvēlas apmeklēt Lasvegasu
Otrdien Lasvegasas Konvenciju un apmeklētāju pārvalde (LVCVA) rīkoja savu valdes sēdi, kurā tika apspriesti dažādi faktori, kas ietekmē tūrisma nozari.
LVCVA prezidents Stīvs Hils, kā ziņots, norādīja, ka tarifiem ir liela nozīme, kāpēc visu skaits ir samzinājies. Viņš atzina, ka daži no administrācijas lēmumiem starptautisko attiecību jomā ir veicinājuši tūrisma samazināšanos, atsaucoties uz vietējiem medijiem KTNV Lasvegasā, ziņo "Fox News".
"Circa Resort & Casino" izpilddirektors Dereks Stīvens nesen "Fox News Digital" izteica viedokli, ka starptautiskais tūrisms ir samazinājies daudzās vietās. Viņš piebilda: "Domāju, ka visi var teikt, ka mums pietrūkst dažu no mūsu Kanādas draugiem, kuri šogad mūs neapmeklēja."
LVCVA valde nesen apstiprināja 20 miljonu dolāru līgumu, kas paredz sponsorēt Formula-1 Lasvegasas Grand Prix. Paredzēts, ka sacīkstes notiks līdz 2027. gadam, un tiek cerēts, ka tas veicinās tūrisma pieaugumu.
Stīvens arī atzīmēja, ka starptautisko apmeklētāju trūkums pašlaik varētu būt saistīts ar globālo ekonomiku un valūtas kursiem.
"Domāju, ka pēc sešiem mēnešiem Lasvegasas tūrisms un mūsu ekonomika kopumā būs daudz labākā stāvoklī," prognozēja Stīvens.
Konservatīvais aktīvists un raidījuma "The Robby Starbuck Show" vadītājs Robijs Starbaks iepriekš "Fox News Digital" sacīja, ka ne tikai cenas attur cilvēkus no Lasvegasas apmeklējuma.
"Lasvegasas mārketinga tēls ir saistīts ar spēļu automātiem un šovmeitenēm — divām lietām, kas jauniešus neinteresē," sacīja Starbaks. "Tagad gandrīz visi, kas jaunāki par 40 gadiem un spēlē azartspēles, to dara tiešsaistē," viņš piebilda.