T/c “Origo” paplašina nomnieku klāstu, stiprinot pozīcijas Rīgas centrā
Līdz ar “Rīgas centra biznesa rajona” dinamisko attīstību, kurā tirdzniecības centram “Origo” ir stratēģiski nozīmīga loma, tas konsekventi turpina piedāvājuma paplašināšanu. Atbilstoši pieaugošajam patērētāju pieprasījumam pēc kvalitatīva un daudzveidīga sortimenta, t/c “Origo” turpina attīstīt nomnieku portfeli, papildinot to ar vairākiem jauniem veikaliem un būtiski paplašinot ēdināšanas segmentu.
“T/c “Origo” ir ilgtspējīgs iepirkšanās, pakalpojumu un ēdināšanas galamērķis pašā pilsētas sirdī. Sekojot tirgus tendencēm un apmeklētāju vajadzību maiņai, t/c “Origo” turpina attīstīt savu piedāvājumu, nodrošinot daudzveidīgu veikalu klāstu, aktuālus pakalpojumus un plašas ēdināšanas iespējas gan ikdienas vajadzībām, gan brīvā laika pavadīšanai. Arī nomnieki aktīvi pielāgojas – modernizē telpas, ievieš jaunus konceptus un paplašina sortimentu, tādējādi veidojot mūsdienīgu un daudzveidīgu iepirkšanās vidi. Šāda sinerģija stiprina t/c “Origo” konkurētspēju un pozīcijas kā mūsdienīgam pilsētvides centram “Rīgas centra biznesa rajonā”,” norāda “Linstow Baltic” un multifunkcionālā centra “Origo” komercdirektore Evija Majevska.
Investējot 200 000 eiro, t/c “Origo” atvērts jaunas koncepcijas veikals “LIDO AS[H]AIS”, kas piedāvā inovatīvu pieeju sabiedriskās ēdināšanas segmentā. Jaunais formāts apvieno tradicionālās “LIDO” vērtības un iecienītos ēdienus ar mūsdienīgu street food konceptu, pielāgojoties aktuālajām patērētāju gaidām un dzīvesstila tendencēm. “LIDO” street food ēdienkarte “AS[H]AIS” izstrādāta divu gadu garumā, rūpīgi eksperimentējot ar garšu kombinācijām un koncepta izstrādi. T/c “Origo” apmeklētājiem šis jaunais koncepts sniedz virkni priekšrocību – iespēju ērti un ātri baudīt kvalitatīvu, daudzveidīgu maltīti dinamiskā un pievilcīgā vidē, kas piemērota gan steidzīgām ikdienas pusdienām, gan brīvā laika maltītēm.
T/c “Origo” ir pirmais tirdzniecības centrs, kur atvērta ģimenes beķereja “Bazaar”. Tā apvieno augstvērtīgu garšu un radošu pieeju konditorejai. Piedāvājumā – kafija, maizītes, kruasāni, plātsmaizes, kūkas un citi konditorejas izstrādājumi.
Turpinot gastronomiskās izvēles paplašināšanu un reaģējot uz pieprasījumu pēc svaigas, kvalitatīvas produkcijas, t/c “Origo” atvērts arī Latvijā vadošā specializēto gaļas veikalu tīkla “Forevers” veikals. Apmeklētājiem pieejams plašs sortiments ar ikdienā iecienītiem gaļas produktiem, kas piegādāti tieši no ražotnes, nodrošinot optimālu cenas un kvalitātes attiecību. “Forevers” veikala klātbūtne papildina tirdzniecības centra ērtības, sniedzot klientiem iespēju ikdienā ātri un ērti iegādāties svaigu produkciju pašā pilsētas sirdī.
Papildinot modes un aksesuāru segmentu, t/c “Origo” durvis vēris veikals “LOON”, kas specializējas modernās rotaslietās un gaumīgos aksesuāros. Piedāvājumā ietilpst aktuālas rotas jauniešiem un sievietēm, kā arī modernas saulesbrilles un optiskās brilles. Sortimentā īpašs uzsvars likts uz dizaina daudzveidību, pieejamību un individuālā stila akcentēšanu, sniedzot klientiem iespēju izvēlēties izteiksmīgus elementus gan ikdienas vajadzībām, gan īpašām reizēm.
Savukārt skaistumkopšanas un smaržu segmentā jaunpienācējs “Marabika” piedāvā daudzveidīgu austrumniecisko un klasisko aromātu klāstu. Veikals izceļas ar tradicionālo attaru piedāvājumu – smaržu veidu, kas iegūts ar dabisku tvaika destilācijas metodi. “Marabika” apvieno autentiskus produktus ar augstu klientu apkalpošanas kultūru, kur zinoši darbinieki palīdz izvēlēties smaržas, kas precīzi atbilst pircēja personībai un gaumei.
T/c “Origo” turpina attīstīt multifunkcionālu vidi, kur vienuviet apvienots plašs veikalu, pakalpojumu un ēdināšanas klāsts, kas atbilst gan rīdzinieku, gan pilsētas viesu ikdienas vajadzībām un dzīvesstila izvēlēm.
Tirdzniecības centra attīstība turpināsies arī rudenī, kad tiks atklāta moderna “Foodhall” ēdināšanas zona, apvienojot astoņas dažādu valstu virtuves. “Foodhall” koncepts tiks veidots atbilstoši mainīgajām patērētāju tendencēm, nodrošinot daudzveidīgu ēdināšanu un augstu ērtību līmeni. Šis būs vēl viens apliecinājums tam, ka t/c “Origo” kļūst par nozīmīgu gastronomijas un mobilitātes punktu pilsētas centrā.
T/c “Origo” ir ērti pieejams ikvienam – tas ir sasniedzams gan ar sabiedrisko transportu, gan personīgo auto, kā arī piedāvā mūsdienīgu velonovietņu un elektroauto uzlādes infrastruktūru. Pēdējo mēnešu laikā sadarbībā ar mobilitātes pakalpojumu sniedzēju “Snabb” ir būtiski uzlabota arī autostāvvietu pārvaldība, nodrošinot digitālus risinājumus, automatizētu piekļuvi un ērtus norēķinus mobilajā lietotnē.
Par t/c “Origo”
2020. gadā rekonstruētais un paplašinātais tirdzniecības centrs “Origo” ir viens no modernākajiem iepirkšanās centriem Latvijā. Jaunās ēkas pirmajos trīs stāvos izvietotas ērtas tirdzniecības un pakalpojumu sniedzēju telpas, savukārt ēkas augšējos trīs stāvos atrodas “Origo One” biznesa centrs ar augstvērtīgiem A klases birojiem. Tirdzniecības centrā “Origo” pieejams plašs vietējo un starptautisko zīmolu klāsts, tostarp “Springfield”, “Women’secret”, “Ivo Nikkolo’’, “Reserved”, “Kilomax”, “Lindex”, “Douglas”, “Sportland’’, “Skechers”, “Sinsay”, “Multilukss”, “LMT”, “Euronics”, “Stenders”, “Vapiano”, “Gan Bei”, “Caffeine”, “Rimi Hyper”, “Rimi Mini”, “Veselības centrs 4”, “E. Gulbja Laboratorija’’ un “Rīgas satiksme”.