Veikalos ienāks sulas ar mazāk cukura - valdība apstiprina izmaiņas
Turpmāk augļu sulu ražotāji varēs Latvijā ieviest jaunus produktus ar samazinātu dabīgā cukura saturu, otrdien nolēma valdība.
Zemkopības ministrijā (ZM) informēja, ka grozījumi prasībās augļu sulām un tām līdzīgiem produktiem paredz iespēju augļu sulu un nektāru ražotājiem ieviest ražošanā jaunus produktus, kā arī izmaiņas augļu sulu produkcijas marķējumā.
Vienlaikus izmaiņas nosaka produktu ar samazinātu dabīgā cukura saturu ražošanā atļautās sastāvdaļas, procesus un vielas, kā arī ražotājiem paredzēta iespēja augļu sulu marķējumā brīvprātīgi lietot norādi "augļu sulas satur tikai dabīgu cukuru".
Savukārt augļu nektāru ražotājiem būs jāpielāgojas jaunām prasībām par cukura un/vai medus daudzuma pievienošanu augļu nektāros, kas ir atkarīgs no augļiem, no kuriem sula iegūta.
Grozījumi paredz, ka pārtikas piedevu - saldinātāju - būs atļauts pievienot tikai augļu nektāram.
ZM informē, ka prasībās ir iekļauts cidonijas latīniskais nosaukums "Cydonia oblonga L", lai atšķirtu Latvijā audzētās krūmcidonijas no cidonijām, ko audzē Eiropas dienvidos un kam ir citādāka ziedu krāsa, augļa forma un garša.
Ja nektāra ražošanā izmantos krūmcidonijas, tad minimālajam augļu sulas vai biezeņa saturam krūmcidoniju nektārā būs jābūt vismaz 25%. Savukārt, ja nektāru ražos no cidonijām "Cydonia oblonga L", tad minimālajam augļu sulas vai biezeņa saturam cidoniju nektārā būs jābūt vismaz 50%.
Produktus, kas ražoti un marķēti pirms jauno izmaiņu spēkā stāšanās dienas - 2026.gada 14.jūnija, varēs turpināt tirgot līdz esošo krājumu izpārdošanai.