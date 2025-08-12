Konkurences padome atļauj "Circle K" iegādāties "Astarte-nafta" benzīntanku tīklu
Šis darījums ietekmēs teritorijas, kur darbojas "Astarte-nafta" DUS - apdzīvotas vietas, to tuvākās apkārtnes un autoceļu posmus visā Latvijas teritorijā.
Konkurences padome (KP) atļāvusi SIA "Circle K Latvia" ("Circle K") iegādāties SIA "Astarte-nafta" degvielas uzpildes staciju tīklu ar saistošajiem noteikumiem, pavēstīja KP.
KP 24.jūlijā pieņēma lēmumu atļaut "Circle K" iegūt vienpersonisku izšķirošu ietekmi pār 26 "Astarte-nafta" piederošajām degvielas uzpildes stacijām (DUS).
Vienlaikus, lai novērstu konkurences ierobežošanas riskus, KP noteica darījumam saistošos noteikumus - no "Astarte-nafta" pārņemtā DUS Dobelē jāuztur kā automātiskā DUS, kamēr tur darbojas "Circle K" franšīzes DUS.
Apvienošanās ietekmēs teritorijas, kur darbojas "Astarte-nafta" DUS - apdzīvotas vietas, to tuvākās apkārtnes un autoceļu posmus visā Latvijas teritorijā. KP secināja, ka daļā no teritorijām, piemēram, Līvānos un Aizputē, kur "Circle K" līdz šim nav bijusi pārstāvēta, konkurence nesamazināsies, jo "Astarte-nafta" aizstās "Circle K".
Savukārt Tukuma, Limbažu, Jēkabpils, Jelgavas administratīvajās teritorijās un to tuvākajā apkārtnē, kā arī atsevišķos Daugavpils šosejas (A6), Bauskas šosejas (A7) un Liepājas šosejas (A9) posmos un Kusas tuvākajā apkārtnē, kur abu uzņēmumu darbība pārklājas, KP aprēķināja uzņēmumu tirgus daļas un koncentrāciju raksturojošos rādītājus, kā arī izmantoja kvantitatīvās analīzes novērtēšanas rīkus - augšup vērsto cenu spiediena testu (UPP1) un bruto augšup vērstā cenu spiediena indeksu (GUPPI2).
Pamatojoties uz ekonomiskās analīzes novērtējumu, KP konstatēja, ka šajās teritorijās apvienošanās dalībnieku tirgus daļas būs līdzvērtīgas vai nedaudz lielākas nekā konkurentiem, kā arī koncentrāciju raksturojošie rādītāji un UPP, GUPPI testi norādīja, ka apvienošanās nav uzskatāma par problemātisku un nav sagaidāms būtisks konkurences samazinājums vai cenu pieaugums konkrētajās teritorijās. Turklāt šajās teritorijās darbojas arī citi tirgus dalībnieki, kas ļaus patērētājiem izvēlēties sev vēlamo DUS.
Īpašu uzmanību KP pievērsa Dobeles tirgum, kur "Circle K" plānoja pārņemt DUS, kaut arī jau tagad tur atrodas "Circle K" franšīzes ņēmēja pārvaldīta pilna servisa DUS. Veicot padziļinātu izpēti, KP secināja, ka "Circle K" franšīzes ņēmēju darbība ir atkarīga no "Circle K" preču piegādēm, sistēmām, noslēgtajiem līgumiem ar B2B klientiem, lojalitātes programmām, mārketinga stratēģijām un citiem tamlīdzīgiem faktoriem.
Ņemot vērā minēto, KP secināja, ka konkrētajā situācijā "Circle K" franšīzes DUS tirgus daļa ir attiecināma arī uz "Circle K".
KP konstatēja, ka apvienošanās rezultātā Dobeles tirgū "Circle K" tirgus daļa būtiski pieaugtu dīzeļdegvielas un benzīna mazumtirdzniecības tirgos gan B2B, gan B2C segmentos.
Arī koncentrāciju raksturojošie rādītāji norādīja, ka apvienošanās Dobeles tirgū ir uzskatāma par problemātisku. Turklāt UPP un GUPPI testi norādīja, ka apvienošanās dalībniekiem, visticamāk, būs stimuls paaugstināt cenas, īpaši benzīnam.
Lai novērstu KP paustās bažas par konkurences situāciju Dobeles tirgū, "Circle K" piedāvāja saistošos noteikumus - Dobelē iegādāto DUS pārveidot par automātisko DUS, kuras koncepts paredz zemāku cenu degvielai nekā pilna servisa DUS.
Izvērtējot saistošo noteikumu piedāvājumu, KP secināja, ka tie novērš bažas Dobeles tirgū par cenu pieaugumu dīzeļdegvielai un benzīnam, ko norādīja UPP un GUPPI testu rezultāti, kā arī novērš negatīvo ietekmi uz konkurenci. Ņemot vērā minēto, KP lēma par apvienošanās darījuma atļaušanu ar saistošajiem noteikumiem.
Gan "Circle K", gan "Astarte-nafta" darbojas degvielas un naftas produktu mazumtirdzniecībā un vairumtirdzniecībā, kā arī piedāvā papildu preces un pakalpojumus - autogāzi, ātrās uzkodas, karstos dzērienus un pirmās nepieciešamības preces.
"Circle K Latvia" pamatdarbība ir degvielas, autogāzes, eļļas produktu, ātro uzkodu, karsto dzērienu un pirmās nepieciešamības preču mazumtirdzniecība, degvielas uzpildes staciju projektēšana, celtniecība un ekspluatācija, kā arī naftas produktu vairumtirdzniecība. "Circle K Latvia" ir viens no vadošajiem degvielas mazumtirgotājiem Latvijā, un tās degvielas uzpildes staciju tīklā ietilpst 72 pilna servisa un automātiskās stacijas. Latvijā darbojas arī "Circle K Latvia" franšīzes uzņēmumi.
Otra apvienošanās dalībnieka "Astarte-nafta" pamatdarbība ir degvielas mazumtirdzniecība un vairumtirdzniecība. Arī "Astarte-nafta" savās degvielas uzpildes stacijās piedāvā autogāzi, ātrās uzkodas, karstos dzērienus un pirmās nepieciešamības preces.
"Astarte-nafta" 2024.gadā strādāja ar 63,155 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 3% mazāk nekā gadu iepriekš, un kompānija strādāja ar 1,141 miljona eiro peļņu pretstatā zaudējumiem gadu iepriekš. "Astarte-nafta" reģistrēta 1995.gadā, un uzņēmuma pamatkapitāls ir 31 240 eiro. "Astarte-nafta" īpašnieki ir Jānis Anspoks - 92,73% un Ligita Dzene - 7,27%.
Savukārt "Circle K Latvia" apgrozījums pagājušajā finanšu gadā, kas ilga no 2024.gada 1.maija līdz 2025.gada 30.aprīlim, bija 561,237 miljoni eiro, kas ir par 2,6% mazāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa saruka par 5,2% - līdz 12,69 miljoniem eiro.
Kompānija "Circle K Latvia" reģistrēta 1992.gadā, un tās pamatkapitāls ir 27,564 miljoni eiro, liecina informācija "Firmas.lv". Uzņēmuma īpašnieks ir Norvēģijā reģistrētā "Circle K".