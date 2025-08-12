Atbalsta programma elektroauto un ārēji lādējamo hibrīdauto iegādei tuvojas noslēgumam
Ņemot vērā lielo sabiedrības interesi un pieprasījuma straujo pieaugumu, esošā atbalsta programma (EKII) elektroauto un ārēji lādējamo hibrīdauto iegādei tuvojas noslēgumam, ziņo Klimata un enerģētikas ministrija (KEM).
KEM informē, ka papildu finansējums šai programmai netiks piešķirts, taču jau tiek strādāts pie jaunas iniciatīvas elektroauto izmantošanas veicināšanai, kuru plānots ieviest 2026. gadā.
"Programma skaidri parādījusi sabiedrības gatavību pāriet uz ilgtspējīgu mobilitāti, kuras pamatā izmanto Latvijā ražotu enerģiju, piemēram, izmantojot saules paneļu saražoto elektroenerģiju. Mēs īpaši priecājamies, ka to izmantojušas arī vairāk nekā 1000 daudzbērnu ģimenes un ģimenes, kuru aprūpē ir bērni ar invaliditāti. Iedzīvotāju interese, iegādāties auto ar zemām lietošanas izmaksām, apsteidza optimistiskākās prognozes un sākotnēji plānotais finansējums vairākkārtīgi tika papildināts, tajā skaitā šī gada aprīlī. Kopumā ar valsts atbalstu vairāk nekā 5600 mājsaimniecības iegādājušās videi draudzīgus automobiļus. Man ir gandarījums par programmas laikā sasniegto, tādejādi mazinot mūsu atkarību no fosilajiem importa resursiem un stiprinot Latvijas ekonomiku,” norāda klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis.
Esošā atbalsta programma, kas tiek finansēta no Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII), paredz, ka tā ir spēkā līdz 2025. gada 31. decembrim vai līdz brīdim, kad beidzas pieejamais finansējums. Finansējuma atlikums tuvāko nedēļu laikā tiks pilnībā izmantots, par ko liecina iepriekšējo mēnešu aktivitāte un līdzšinējie finansējuma izlietojuma apmēri.
No kopējā Latvijā reģistrēto elektroauto skaita ap 37% elektroauto ir iegādāti ar valsts atbalstu EKII ietvaros. Atbalsta apmēri programmas ietvaros ir dažādi, sākot no 3350 eiro līdz 9000 eiro (atkarībā no transportlīdzekļa veida un vai iedzīvotājam ir piešķirta Latvijas Goda ģimenes apliecība - daudzbērnu ģimene, ģimene, kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona, kura nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tai ir noteikta I vai II invaliditātes grupa).
Kopš EKII atbalsta programmas apstiprināšanas 2022. gadā, KEM reaģējot uz augsto iedzīvotāju interesi, ir palielinājusi kopējo finansējumu trīs reizes, sniedzot kopumā 30 miljonus eiro:
- 2024. gada jūlijā piešķirti papildu 5 miljoni eiro,
- 2024. gada beigās piešķirti papildu 4 miljoni eiro,
- 2025. gada aprīļa beigās – vēl 11 miljoni eiro.
- Līdz 2025. gada 11. augustam apgūti jau 27,7 miljoni eiro.
KEM pārskatīs elektroauto iegādes atbalsta nosacījumus, ņemot vērā tirgus izmaiņas, finanšu ilgtspēju, kā arī CO₂ emisiju samazinājuma efektivitāti, lai jau 2026. gadā nodrošinātu jaunas atbalsta programmas izstrādi, piemēram, Sociālā klimata fonda ietvaros. Jaunās atbalsta programmas izstrāde notiks ciešā sadarbībā ar nozares pārstāvjiem, lai sniegtais atbalsts būtu vēl efektīvāks un atbilstu ilgtspējīgas mobilitātes mērķiem Latvijā.