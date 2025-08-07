Top jauns RSU studiju un zobārstniecības centrs
Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) aktīvi turpinās darbs pie jauna infrastruktūras projekta – studiju un zobārstniecības centra izveides Dzirciemā, RSU kampusa teritorijā. Topošā ēka būs funkcionāli savienota ar RSU galveno ēku un Stomatoloģijas institūtu, norāda RSU Ārējās komunikācijas vadītāja Tīna Sidoroviča.
Plānotā sešstāvu ēka būs 8450 m² plaša. Tās pazemes līmenī atradīsies autostāvvieta un civilās aizsardzības patvertne, bet 1. stāvā būs izvietots RSU Inovāciju centrs, Studējošo pašpārvaldes telpa “Students’ Home”, kā arī Karjeras atbalsta un labbūtības centrs. Otrajā stāvā būs apjomīgs Bērnu zobārstniecības centrs, trešajā – kopstrādes studiju telpas, Mācīšanas un mācīšanās laboratorija, kā arī auditorijas. No ceturtā līdz sestajam stāvam paredzētas Zobārstniecības fakultātes studiju telpas.
Ēkas būvniecības gaitā īpaša uzmanība tiek pievērsta bērnu un pusaudžu zobārstniecības attīstībai. Tāpēc otrā stāva būvniecība tiek īstenota ar Latvijas valsts budžeta līdzfinansējumu, kur kopējā līguma summa ir 3 285 601 eiro. Projekta uzraudzību nodrošina RSU izveidota vadības grupa, kuru 2025. gada 26. martā apstiprinājis RSU rektors profesors Aigars Pētersons. Grupas sastāvā iekļauti pārstāvji no RSU, Veselības ministrijas un Nacionālā veselības dienesta. Pirmajā vadības grupas sanāksmē RSU Infrastruktūras departamenta direktors Dainis Zemešs informēja par projekta gaitu un nākamajiem soļiem.
“Pašlaik projekts atrodas pirmsprojektēšanas posmā. Ir izstrādātas tehniskās specifikācijas, un notiek projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu iepirkuma konkurss. Projekta vadībā ieviesta riska vadības matrica un noteikti kvalitātes un pieejamības rādītāji, kas ļaus efektīvi pārraudzīt darbu izpildi un savlaicīgi novērst iespējamās problēmas,” skaidroja RSU Infrastruktūras departamenta direktors.
Būvdarbus plānots uzsākt 2027. gadā, ēkas nodošana ekspluatācijā paredzēta 2029. gada pavasarī, savukārt aprīkojuma piegāde un uzstādīšana plānota līdz 2029. gada beigām.