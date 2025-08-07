"Indexo" plāno izteikt brīvprātīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu "DelfinGroup" akcionāriem
INDEXO finanšu pakalpojumu grupa, kas ietver pensiju pārvaldes uzņēmumu IPAS INDEXO, AS INDEXO Atklāto Pensiju Fondu, AS INDEXO Banku un pēc nesen iesāktā darījuma pabeigšanas arī pensijas pārvaldes uzņēmumu VAIRO, plāno izteikt brīvprātīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu Latvijā lielākā nebanku kreditēšanas uzņēmuma AS DelfinGroup akcionāriem ar mērķi izveidot vienu no spēcīgākajām vietējā kapitāla finanšu pakalpojumu grupām Latvijā. Piedāvājuma izteikšanai ir nepieciešams uzraudzības institūciju saskaņojums un IPAS INDEXO akcionāru lēmums par akciju emisiju.
Plānots, ka darījuma ietvaros DelfinGroup akcionāriem tiks piedāvāts apmainīt katru tiem piederošo DelfinGroup akciju pret 0.136986 INDEXO akcijām. Pēc pašreizējās INDEXO cenas biržā šis akciju apmaiņas piedāvājums novērtē DelfinGroup akcijas par aptuveni 1,41 eiro. Kā otra iespēja DelfinGroup akcionāriem tiks piedāvāts pārdot savas DelfinGroup akcijas par cenu 1,30 EUR par 1 akciju. Līdz ar to gan akciju apmaiņas, gan akciju iegādes piedāvājums novērtē DelfinGroup akcijas virs to šī brīža un arī pēdējā laika biržas cenas. Pastāv arī trešā iespēja – paturēt savas esošās DelfinGroup akcijas un turpināt piedalīties DelfinGroup attīstībā.
DelfinGroup lielākie akcionāri pauduši atbalstu akciju apmaiņai un darījumam kopumā, kas stiprina pārliecību, ka izvirzītais mērķis tiks sasniegts.
“Mūsu mērķis ir izveidot spēcīgu vietējā kapitāla finanšu pakalpojumu grupu, kas ar mūsdienīgiem, caurspīdīgiem un personalizētiem pakalpojumiem stiprina Latvijas iedzīvotāju un uzņēmumu labklājību. Mēs esam pārliecināti, ka gan VAIRO darījums, gan DelfinGroup integrācija grupā ir būtisks solis ceļā uz šo mērķi. Vienlaikus ir svarīgi uzsvērt, ka šī darījuma mērķis nav DelfinGroup iziešana no biržas, bet gan sinerģijas veidošana, kuras rezultātā iegūs gan INDEXO, gan arī DelfinGroup klienti un akcionāri,” skaidro Henriks Karmo, IPAS INDEXO valdes priekšsēdētājs un viens no INDEXO dibinātājiem, uzsverot, ka pēc darījuma īstenošanas DelfinGroup arī turpmāk strādās kā patstāvīgs uzņēmums.
“DelfinGroup integrācija INDEXO grupā ļaus mums nostiprināt savas pozīcijas, lai jau tuvākajā nākotnē sekmīgi konkurētu ar jebkuru ārvalstu banku visos galvenajos finanšu pakalpojumu segmentos. Mēs esam pārliecināti, ka šī sinerģija palielinās abu uzņēmuma vērtību, jo abiem uzņēmumiem ļaus izmantot vienam otra spēcīgās puses, piedāvājot klientam pilnu finanšu pakalpojumu klāstu. Tā, piemēram, DelfinGroup ir gandrīz simts filiāles un aptuveni 330 tūkstoši reģistrētu klientu, savukārt INDEXO ir gan apjomīgs pensiju pārvaldes bizness ar gandrīz 145 tūkstošiem klientu, gan moderna, uz jaunākajām tehnoloģijām balstīta banka, kura gada laikā jau ir piesaistījusi vairāk nekā 40 tūkstošus klientu. Mēs redzam nozīmīgas sinerģiju iespējas gan produktu portfeļa attīstībā, gan mārketingā, gan finansējuma piesaistē,” norāda Valdis Siksnis, AS INDEXO Banka valdes priekšsēdētājs un viens no INDEXO dibinātājiem.
Šobrīd DelfinGroup ir vairāk nekā 9000 akcionāru, savukārt INDEXO vairāk nekā 6000 akcionāru ar daļu akcionāru, kas pārklājas abos uzņēmumos. Ja būtiska daļa no DelfinGroup akcionāriem izvēlēsies savas akcijas apmainīt pret INDEXO akcijām, tad var aplēst, ka pēc šī darījuma INDEXO ar vairāk nekā 10 000 akcionāriem pēc tirgus kapitalizācijas kļūs par vienu no Latvijā lielākajiem vai pat lielāko publiski kotēto uzņēmumu, kā rezultātā INDEXO akcijas kļūs likvīdākas, līdz ar to arī pievilcīgākas plašākam investoru lokam. INDEXO tuvāko nedēļu laikā informēs atsevišķi par piedāvājuma izteikšanas termiņiem un gala nosacījumiem.
DelfinGroup ir finanšu tehnoloģiju uzņēmums un lielākais nebanku kreditēšanas uzņēmums Latvijā ar strauju attīstību arī Lietuvas tirgū. DelfinGroup kopējais aizdevumu portfelis šobrīd sasniedz 129 miljonus eiro. DelfinGroup strādā vairāk nekā 350 darbinieki visā Latvijā. DelfinGroup, piedāvājot dažādus patēriņa finanšu pakalpojumus, strādā ar zīmoliem Banknote un Vizia. Uzņēmuma akcijas ir kotētas Nasdaq Riga un tam ir vairāk nekā 9000 akcionāru.