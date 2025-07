Samsung dāvina Rīgas iedzīvotājiem un viesiem braucienu Rīgas panorāmas ratā

Samsung īpašās aktivitātes būs pieejamas katru nedēļu no ceturtdienas līdz svētdienai laika posmā no 25. jūlija līdz 10. augustam. Tās darbosies no plkst. 16.00 līdz 20.00, savukārt svētdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00. Neatlikt Riga Rise apmeklējumu uz pēdējo brīdi, lai tiktu pie kārotās iespējas iepazīties ar pasaulē plānākajiem un jaudīgākajiem viedtālruņiem, kā arī apskatīt Rīgu no augšas.