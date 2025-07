Iedzīvotāji nezina, cik liela summa no algas tiek ieguldīta pensiju līmenī

Kā norāda Anželika Dobrovoļska, "Swedbank" Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības vadītāja: “Aptaujas dati skaidri parāda, ka, lai gan daudzi cilvēki uzskata pensiju 2. līmeni par svarīgu ienākumu avotu nākotnē, informētība par tā darbību ir nepietiekama, īpaši jaunāko paaudžu vidū. Tieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem ir visizdevīgākais brīdis veidot aktīvāku ieguldījumu stratēģiju, kas ilgtermiņā var dot lielāku ienesīgumu. Diemžēl daudzi šo iespēju neizmanto, jo vienkārši nav informēti. Pensiju 2. līmeņa pārvaldītāja un vecumam piemērota plāna izvēle ir viens no katra cilvēka nozīmīgākajiem finanšu lēmumiem, un tas nav lēmums, ko vajadzētu pieņemt steigā, ar iepirkuma maisiem rokās. Nākotnē pensiju 1. un 2. līmenis kopā potenciāli nodrošinās ne vairāk kā 40% no cilvēka pirmspensijas vecuma ienākumiem. Tāpēc ir svarīgi apzināties, kā savu pensijas apmēru ir iespējams palielināt, savlaicīgi pieņemot pārdomātus finanšu lēmumus – gan izvēloties atbilstošu pensiju pārvaldītāju un plānu, gan rūpējoties par saviem ienākumiem, no kuriem veidojas uzkrājums, gan veidojot papildus uzkrājumus pensiju 3.līmenī.”