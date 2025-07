Rīgu nosauc par "ziemeļu Parīzi" un ierindo 2. vietā starp labākajiem galamērķiem Eiropā

Portāls "European Best Destinations" kā vislabāko galamērķi 2025. gadā norādījis Monako. Šis gods piešķirts, balstoties uz tūrisma profesionāļu un ceļotāju balsojumu, atzīstot to par "obligāti apmeklējamu galamērķi" šajā gadā. "Neatkarīgi no tā, vai dodies romantiskā izbraucienā, ģimenes atpūtā vai ekskluzīvā ceļojumā, šī valstība izceļas ar komfortu, eleganci un pasaules klases servisu. Iepazīsti Monako vēsturisko šarmu, apbrīno leģendāro Kazino laukumu vai atpūties Larvotto piejūras kompleksā, kur greznība satiekas ar Vidusjūru. Izbaudi "Michelin" zvaigžņu restorānus, krāšņus kultūras notikumus un pilsētas apņemšanos attīstīt ilgtspējīgu tūrismu, kas padara Monako par izcilības piemēru Eiropas ceļošanas kartē," - lasāms aprakstā.