VEA: vēja parkus varēs uzbūvēt tikai 1-2% no izpētei nodotās mežu zemes

Neviens no attīstītājiem patlaban neveic izpēti par 300 metru augstu turbīnu izvietošanu, jo tādas patlaban nav pieejamas. Augstākais no turbīnu modeļiem, kas šobrīd Latvijā tiek plānots un reģionā atzīts par piemērotāko, ir Nordex N175, kura kopējais augstums ir 266,5 metri (torņa augstums ir 179 metri, lāpstiņas garums – 87,5 metri). Šāda tipa turbīnas tiek plānotas arī AS “Latvenergo” vēja parkā “Latflora Energy” Kaigu purvā, Jelgavas novadā, kā arī ar šādām turbīnām notiek modelēšana mežu zemēs.